La tragedia que marcó a Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez para siempre

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo anunciaron un nuevo paso en su vida como pareja: se casan. Es que luego de conocer su vida cotidiana gracias a la serie “Soy Georgina”, muchos fanáticos tomaron esta noticia con gran felicidad.

Sin embargo, también trajo consigo el recuerdo de un momento doloroso que ambos tuvieron que afrontar como pareja: la muerte de su bebé.

Así fue el día que Cristiano y Georgina anunciaron la muerte de uno de sus bebés

“Con nuestra más profunda tristeza tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro hijo”, expresó el deportista en un doloroso posteo en su cuenta de Instagram, donde dio a conocer la triste noticia: uno de los mellizos del embarazo que transitaba Georgina había fallecido.

“Es el dolor más grande que unos padres pueden sentir. Solo el nacimiento de nuestra hija nos da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad”, señaló Cristiano.

La publicación de Cristiano Ronaldo anunciando el fallecimiento de su bebé.

Luego agregó: “Queremos agradecer a los doctores y enfermeras por su cuidado y apoyo. Estamos devastados por esta pérdida y rogamos privacidad en este duro momento. Bebé, eres nuestro ángel. Siempre te amaremos”.

El embarazo de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo

El embarazo de Georgina lo confirmaron a mediados de octubre 2021. En ese momento sólo se pensaba que era uno, hasta que Cristiano Ronaldo contó que serían mellizos. Lo hicieron a través de un posteo en redes sociales junto a una imagen de la ecografía que mostraba a los bebés y escribieron: “Nuestros corazones están llenos de amor”.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo presentando el embarazo.

En su cuenta de Instagram, Georgina Rodríguez presumía su embarazo con felicidad. La modelo posaba mostrando su panza en bikini en la playa y con un vestido ajustado al cuerpo en su casa. Por su parte, Cristiano Ronaldo siempre dijo que su mayor orgullo es su gran familia.

Cómo comenzó la relación de Georgina y Cristiano

Si bien no hay fecha exacta, se sabe que el primer encuentro ocurrió hace poco más de seis años. Georgina trabajaba en una tienda de una importante marca internacional y Cristiano la visitó para hacer una promoción. La química fue inmediata y al poco tiempo, el futbolista se comunicó con la modelo para verse.

Cristiano y Georgina Rodríguez.

A partir de ese momento, su relación creció y ambos se acompañaron en todos sus proyectos. Incluso, cuando Cristiano no está disponible, es Georgina quien está al frente de los negocios. Sus fanáticos y los curiosos pudieron conocer un poco de su vida en la docuserie “Soy Georgina”.

Cuántos hijos tienen Georgina y Cristiano

Este es el segundo embarazo que viven como pareja, pero Cristiano ya tenía hijos antes de conocerla. El futbolista era padre soltero de tres niños. Georgina ocupó el rol materno para ellos y los ama como si fueran propios, además, con el tiempo, fue sumando hijos con el delantero portugués a esta gran familia. En total son:

Cristiano Ronaldo Jr. , el primogénito, nació el 17 de junio de 2010 (hijo de Cristiano)

En junio de 2017, Ronaldo dio la bienvenida a mellizos, Eva y Mateo .

Su cuarta hija, Alana Martina , nacida el 12 de noviembre de 2017, es la primera hija biológica de Ronaldo con Georgina Rodríguez

En 2022 nació Bella Esmeralda. En ese mismo parto falleció Ángel, quien era el primer niño de Georgina junto a Cristiano.