La sorpresa de Rodrido De Paul junto a Tini en su recital: “Les voy a contar por qué amo a esta mujer”

Rodrigo De Paul fue una de las estrellas de la Selección Argentina que se alzaron con la tercer estrella en el Mundial de Qatar 2022 y ahora que volvió al país prometió que iba a acompañar a Tini Stoessel en su carrera y en sus shows que tenía programados para dar en Buenos Aires. Así fue que le llevó una fuerte sorpresa al público que fue a ver a la cantante en el Campo Argentino de Polo.

Al ritmo de “Dale campeón”, los fanáticos lo recibieron en el escenario que se montó en el barrio porteño de Palermo para ver a la cantante que tuvo uno de sus shows para cerrar el año. Allí, Tini le dedicó unas emotivas palabras, mientras el futbolista del Atlético de Madrid levantó la Copa para que todos pudieran celebrar el título albiceleste.

Rodrigo de Paul fue a ver a Tini Stoessel y subió al escenario. Foto: Gentileza Instagram

Luego, el volante tomó el micrófono y habló delante de toda la gente con un emotivo mensaje para la cantante que tomó un avión y fue a Qatar luego de las fuertes críticas que recibió el mediocampista tras la derrota con Arabia Saudita: “Les voy a contar por qué amo a esta mujer”, comenzó.

“La amo con todo mi corazón y me enseña todos los días a ser mejor, me enseña a trabajar, a no rendirme y creo que también una partecita de lo que he logrado se lo debo a ella porque en el peor momento apareció para darme mucho luz y mucho amor, así que te agradezco y te amo. Te mereces esto y todo lo que te pasa”, le dijo el deportista a su amada en el escenario.

El enojo de Camila Homes con Rodrigo De Paul tras volver de Qatar

La polémica se armó cuando De Paul regresó al país tras los festejos y la fallida caravana que lo llevó en helicóptero al predio de la AFA. Allí, se fue directamente a ver a Tini en el Campo Argentino de Polo, mientras la cantante realizaba los últimos ensayos antes de su presentación.

Tini y Rodrigo De Paul, y el "palo" de Camila Homs.

Esto generó el enojo de Camila Homs porque el volante no contó con la compañía de Francesca y Bautista durante la concentración y los partidos. Los pequeños se quedaron junto a su madre en Buenos Aires, viendo los partidos por la televisión.

Después de que se conociera el reencuentro del futbolista y Tini, la modelo subió una enigmática historia a Instagram donde escribió: “Nada que decir”. Al rato, se filmó haciendo gesto de “fuck you”. En “Socios del Espectáculo” aseguraron que la razón tendría que ver exactamente con la decisión del futbolista de ir a ver a Tini antes que a los pequeños.