La fuerte frase de Leandro Paredes sobre la continuidad de Claudio Úbeda en Boca: “Siempre...”.

La confirmación de Claudio Úbeda como director técnico de Boca tuvo un respaldo firme y sin medias tintas desde una voz de peso dentro del plantel. Leandro Paredes, capitán del equipo, se expresó con claridad sobre la continuidad del Sifón y dejó en evidencia que, internamente, siempre existió la intención de sostener el proceso.

Claudio Úbeda, entrenador de Boca. (Gentileza Clarín)

Esto fue lo que dijo Leandro Paredes sobre la continuidad de Úbeda

“Siempre tuvimos la ilusión de que pueda seguir”, sostuvo el mediocampista luego del amistoso frente a Millonarios, en lo que significó su vuelta a la competencia. Sus declaraciones se dieron pocos días después de que la dirigencia ratificara que Úbeda seguirá al mando del equipo al menos hasta mediados de 2026, una determinación orientada a darle estabilidad a un ciclo que atravesó momentos de tensión durante el verano.

Leandro Paredes, capitán de Boca. (Gentileza Clarín)

La situación del entrenador fue uno de los temas centrales en el inicio de la pretemporada. Aunque el equipo evidenció una mejora futbolística bajo su conducción y puertas adentro había conformidad con su forma de trabajar y de manejar el grupo, la derrota ante Racing volvió a encender las dudas.

Ese encuentro dejó escenas que generaron cuestionamientos: la salida de Exequiel Zeballos, la escasa reacción desde el banco y un rendimiento colectivo por debajo de lo esperado en un partido clave. Todo ese escenario reavivó la incertidumbre sobre la continuidad del cuerpo técnico, a pesar de los avances mostrados por el equipo en el cierre del torneo.