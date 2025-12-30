Leandro Paredes en una colaboración exclusiva con una marca italiana: cómo es y cuánto cuesta

Leandro Paredes vive su mejor presente profesional, desde que fue Campeón del mundo y bicampeón de América con la Selección Argentina. Luego el futbolista y su familia decidieron volver al país para que juegue en Boca, donde lleva varios meses y es de los preferidos por los hinchas Xeneizes.

Durante años, Paredes y su familia vivieron en Roma, por lo que siguen de cerca la moda europea y las tendencias impuestas por las principales marcas del mundo. El futbolista, igual que otros colegas, destacan con sus looks de lujo en cada evento.

Giorgio Armani anunció una colaboración especial con Leandro Paredes, quien protagoniza la reciente campaña para la franquicia de fragancias masculinas Stronger With You.

El futbolista posó junto a la fragancia Stronger With You Intensely, aportando un estilo auténtico y contemporáneo que se integra de forma natural con el universo de la marca. Su presencia y sofisticación reflejan la estética de la categoría masculina de Armani, consolidando un vínculo que une el deporte con la alta perfumería.

Armani presentó el último lanzamiento de la línea Stronger with you amber. Una nueva interpretación más profunda y cálida de la fragancia original, diseñada para transmitir una sensualidad persistente. Inspirada en la luminosidad de la piedra de ámbar, esta esencia se suma de forma permanente a la colección que celebra la unión y la masculinidad moderna.

La sofisticada pirámide olfativa de esta fragancia se abre con lavanda que aporta un aroma fresco. En el corazón, el acorde de ámbar evocado por notas balsámicas aporta una extravagancia cálida y carnal mientras se complementan con los acordes de cítricos frescos de la esencia de mandarina que brindan el brillo radiante de las especias cálidas. En la base, se encuentra la vainilla bourbon premium que infunde un aroma balsámico y floral.

Stronger with you amber tiene un valor de 269 mil pesos en perfumerías locales que importan el perfume de la línea Armani. Los otros perfumes de la línea son: Stronger with you eau de toilette, intensitely, absolutely, parfum, amber.