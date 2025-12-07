No se vio en TV: el picante gesto de Paredes contra Ubeda en el Boca - Racing

Racing le ganó 1 a 0 a Boca en La Bombonera con gol de Adrián “Maravilla” Martínez y clasificó a la final que se disputará el próximo fin de semana en Santiago del Estero. En medio del encuentro, Leandro Paredes tuvo un gesto que ya está dando que hablar con Claudio Úbeda, entrenador del Xeneize.

El gesto de Leandro Paredes con Úbeda en el Boca - Racing

Exequiel “Changuito” Zeballos estaba siendo uno de los mejores futbolistas del local, pero el entrenador decidió sustituirlo para que entre Alán Velasco. Muchos hinchas se agarraron la cabeza en la tribuna y hubo murmullos en La Bombonera.

Pero también Paredes, mostró su disconformidad con la decisión del Sifón. Miró al banco y gesticuló explícitamente enojado por la salida del extremo. Las cámaras de ESPN lo captaron en redes sociales y la imagen ya está dando vuelta en las redes.

Úbeda es el primer apuntado por los hinchas de Boca luego del desenlace del encuentro y aumenta más el debate de si debe continuar en el banco durante el año que viene.

Claudio Úbeda, entrenador de Boca. (Gentileza Clarín)

Duki fue a ver a Boca - Racing

En el palco de la cancha de Boca no pasó desapercibida la presencia de Duki. El trapero que está entre los tres más elegidos en Spotify en 2025 fue al estadio y presenció el partido como un hincha más.

Con lentes oscuros y un buzo con capucha, el músico argentino se mostró poco durante el partido pero las cámaras captaron su presencia y el público presente también.