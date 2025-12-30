La drástica decisión que tomó la AFA con los juveniles que se vayan del país sin firmar contrato

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer una drástica decisión de cara a aquellos jóvenes que decidan dejar la Argentina amparados por la patria potestad y sin haber firmado contratos profesionales en los clubes de nuestro país: no podrán ser convocados a las selecciones juveniles.

Desde AFA indicaron que la intención es “proteger la inversión y el trabajo formativo” que los clubes argentinos realizan sobre los chicos.

La Selección Argentina Sub 20 en el último Mundial disputado en Chile. (Prensa AFA).

“Por decisión de nuestro Presidente, Claudio Tapia, y su Comité Ejecutivo, esta gestión de AFA procura siempre defender los intereses de los clubes formadores. Quien no entienda esto y opte por la patria potestad para emigrar no será convocado a ninguna selección juvenil”, afirmó el presidente de Excursionistas y dirigente a cargo de las selecciones Sub 23 y Sub 20, Javier Méndez Cartier.

La medida se aplicará en los próximos ciclos de convocatorias juveniles y recaerá en todos los futbolistas que utilicen la patria potestad para emigrar.

Por qué sostienen que estas salidas “atentan contra los clubes”

En el último tiempo se registraron varios episodios en los que futbolistas jóvenes abandonaron sus clubes de formación sin haber firmado su primer contrato profesional.

Desde la AFA consideran que eso trae aparejado una “pérdida económica y deportiva” para las instituciones, ya que se ven sin la posibilidad de recuperar lo invertido en el proceso de formación.

Señalan que los clubes deben brindar, además de la obvia capacitación deportiva, educación, alimentación, contención psicológica y social, asistencia nutricional, residencia y el desarrollo de valores. Todo esto, indican, tiene un costo que se podría recuperar a partir del momento en que se los incorpora al plantel profesional. Si los chicos se van antes de eso, la oportunidad de pierde.

Qué pasó con Luca Scarlato

La decisión tomada por la AFA surge tras el reciente caso de Luca Scarlato, el chico de 16 años, que se optó por ir a Europa sin firmar contrato profesional con River.

Lucas Scarlato, juvenil de River que se fue del club. (Prensa River).

El mediocampista ofensivo es capitán de la Séptima División y era freecuentemente convocado a las selecciones juveniles. Tras no alcanzar con acuerdo con el Millonario, dejará la institución por la patria potestad y se irá libre a Europa, probablemente a Italia.

En este marco, River Plate se comunicó con los clubes europeos a los que el futbolista fue ofrecido a fin de solicitarles que no lo contraten. La institución de Núñez habría recibido el OK al pedido de AC Milan y de otros ocho clubes europeos.