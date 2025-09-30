Internaron tras un infarto a un reconocido dirigente del fútbol argentino

El fútbol de los ‘90 quedará en la memoria de muchos por la cantidad de figuras y valores que transitaron los estadios del país y su proyección internacional. Pero también tuvo la particularidad de ser una época en la que los dirigentes se convertían en figuras históricas de los clubes.

Uno de los grandes ejemplos de esto fue Raúl Gámez, reconocido expresidente de Vélez. Gámez estuvo al frente de la institución durante tres mandatos. Alejado del fútbol hace mucho y con 81 años transita un difícil momento de salud.

El exdirigente sufrió un infarto y debió ser hospitalizado de urgencia. Según informaron sus allegados, se encuentra estable y permanece en hospital Durand de la Capital Federal.

Gámez sufrió un infarto y fue ingresado de urgencia al hospital Durand durante la noche de este lunes. Según trascendió, recibió una rápida atención médica para estabilizarlo y enseguida debieron colocarle cuatro stents.

“Raúl está pasando por un momento de salud delicado, pero se encuentra estable y recuperándose”, escribieron desde Círculo El Fortín, agrupación con la que llegó a la presidencia velezana. El comunicado fue compartido por el actual secretario de la institución, Federico Balestrini.

También destacaron el apoyo y el afecto de quienes le enviaron mensajes de aliento a Gámez. “Agradecemos muchísimo todos los saludos y la energía positiva que le están enviando. En este momento, para cuidarlo y acompañar su recuperación, les pedimos por favor que eviten llamarlo. Pueden enviarle un mensaje y más adelante tendrá tiempo de responder”, indicaron.

Gámez estuvo al frente de Vélez en los períodos 1996/99, 2002/05 y de 2014 hasta 2017. Mientras la primera fue parte de la época más ganadora del Fortón, la última gestión fue muy compleja para el dirigente. Años después reconoció estar a punto de quitarse la vida por la cantidad de problemas que atravesaba el club por aquel entonces.