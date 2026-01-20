Mientras en primera división el mercado de pases “está que arde”, en el ascenso la situación se pone un poco más complicada. Así las cosas, en las últimas horas se viralizó el caso de un futbolista de Almagro que, apremiado por la falta de minutos en el club, se lanzó a buscar su propio pase por redes sociales.

Gianfranco Joannaz

En el posteo de Facebook se presentó, contó a grandes rasgos sus aptitudes destancando su capacidad de adaptación -dependiendo de lo que necesite el cuerpo técnico que le toque- y explicó el por qué decidió realizar la búsqueda de esa manera tan particular.

Gianfranco Joannaz se sabe sin lugar en el equipo para la próxima temporada y quiere, como sea, sumar minutos dentro de un campo de juego. Por ello, acudió a las redes sociales, tal vez sin pensar -o sí- en el impacto viral que podía tener un anuncio de ese tipo.

Cómo fue el anuncio publicado por el jugador de Almagro para buscar club

Gianfranco se convirtió en su propio representante y arrancó por lo que primero tenía a mano para comenzar a desandar el camino de la búsqueda: las redes sociales.

Gianfranco Joannaz

“Soy Gianfranco Joannaz, tengo 21 años. Soy actual jugador profesional de Almagro, sin chances este año. Ando buscando club para salir a préstamo sin cargo”, se presentó el futbolista.

Luego, llegaron las características dentro del campo: “Soy lateral volante derecho, pero puedo jugar por izquierda sin problemas también”.

“El que sepa de algo me chifla, busco rodaje para este año”, concluyó, explicando de alguna manera el por qué de utilizar este recurso algo informal para forjar su futuro. También pidió que los interesados se comuniquen por “mensajes al privado”.

La reacción de los usuarios

Enseguida la publicación se llenó de comentarios de todo tipo: burlas, chistes, apoyo y hasta hubo quienes le sugirieron que subiera videos y referencias.

“Yo juego en cualquier lado. Solo necesito un club para poder pelear un lugar dignamente y jugar”, fue la respuesta a un hincha de Platense que lo invitaba a sumarse a su club.