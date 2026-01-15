Polémica en el ascenso: clasificaron a la final y se fotografiaron con alcohol y dos armas

El club Tucumán Central obtuvo la clasificación a la final por un lugar en el Federal A y, como es de esperar, el logro se celebró. La polémica se desató cuando se viralizaron las fotos de cómo lo habían festejado: con alcohol y dos armas.

El conjunto tucumano le ganó por 2-1 a Boroquímica de Salta el pasado domingo en las semis de la Región Norte del Torneo Regional Amateur. El objetivo de esa competencia es ascender al Federal A.

La celebración por el triunfo quedó opacada luego de que se hiciera pública una foto que muestra a un grupo de futbolistas dentro del micro tomando alochol. Hasta ahí, casi lo lógico. El caso es que en la imagen aparecen dos armas. A raíz de la reperscusión, desde el club debieron salir a aclarar de qué se trató.

Qué dijeron desde el club por la foto viralizada

En un comunicado publicado en sus redes sociales, desde el club explicaron: “Se trató de un momento de celebración en un ámbito privado y que fue malinterpretado. Queremos remarcar que las armas eran de juguete y que no hubo mala intención, ni mucho menos, propósito de promover la violencia”.

Y el mensaje cerró: “Pedimos disculpas por el mal entendido. El plantel se encuentra enfocado en la final del domingo”.

El arquero suplente Néstor Tonini quien aparece en la imagen, le quitó dramatismo al hecho y consignó al diario local La Gaceta: “Son pistolas de juguete, de esas que lanzan balines de plástico. Se hizo algo muy grande por eso”.

Polémica en Tucumán Central

“Nosotros ni cuenta nos dimos en ese momento. Estábamos festejando, jugando y no nos dimos cuenta. Hasta espuma de carnaval teníamos y nos íbamos tirando”, señaló.

En cuanto a los futbolístico, Tucumán Central deberá enfrentar a Talleres de Perico de Jujuy. El primer encuentro se disputará en Villa Alem, mientras que la revancha se jugará siete días después en Jujuy. Quien gane se consagrará campeón de la Región Norte y obtendrá el ascenso al Federal A.