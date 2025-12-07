Deportes / Boca

Homenaje a Marcos Rojo más el emotivo abrazo entre Costas y Úbeda en la previa de Boca - Racing

El exdefensor xeneize, que fue suplente para la Academia, recibió un reconocimiento. Los entrenadores fueron compañeros en el club de Avellaneda.

Matías Candoli
Matías Candoli

7 de diciembre de 2025,

Marcos Rojo, defensor de Racing, fue homenajeado por Boca en la previa de la semifinal en La Bombonera

En La Bombonera, en la previa de la semifinal del Torneo Clausura de la Liga Profesional entre Boca y Racing antes de que arranque el juego hubo la clásica fiesta de color azul y oro.

El equipo Xeneize contra la Academia de Avellaneda siempre fue un clásico picante en la historia del fútbol argentino y que cada vez que se enfrentan dejan historias para el futuro.

HOMENAJE A MARCOS ROJO Y ABRAZOS EMOTIVOS ENTRE LOS DT DE BOCA Y RACING

Antes del partido, el club local realizó un homenaje a Marcos Rojo quien estuvo en el banco de suplentes de Racing. Su salida del club que preside Juan Román Riquelme no fue la mejor y sorprendió con el gesto para él.

Como lo fue con Carlos Tevez, el que le entregó un cuadro con su nombre en una camiseta fue Marcelo Delgado, titular del Consejo de Fútbol de Boca.

En la previa del partido, otro gesto resaltó pero era más esperado: el abrazo emotivo entre los entrenadores de ambos clubes. Fueron compañeros de equipo en la Academia en la década del ’90.

Gustavo Costas, DT académico, pasó por el banco de Boca y le dio un abrazo grande a Claudio Úbeda, entrenador de Xeneize. Otro que se acercó a saludar fue el mismo Marcos Rojo quien integró el plantel auriazul hasta junio de este año.

