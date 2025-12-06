Boca y Racing juegan por un lugar en la final del Torneo Clausura: hora, TV y probables formaciones

Boca Juniors y Racing juegan desde las 19 de este domingo 7 de diciembre por un lugar en la final del Torneo Clausura 2025. La Bombonera será el escenario del encuentro transmitido por ESPN Premium y TNT Sports y contará con el arbitraje de Darío Herrera.

Cómo llega Boca a la semifinal con Racing

El Xeneize busca mantener su racha como invicto gracias a una sólida actuación en la zona A. El equipo de Claudio Úbeda sumó 29 puntos producto de ocho victorias, cinco empates y tres derrotas y se clasificó directo a playoffs.

Boca Juniors venció a Argentinos Juniors en La Bombonera por los cuartos de final del Torneo Clausura. (Prensa Liga AFA)

Superó por la mínima a Argentinos Juniors en los cuartos de final gracias a un gol de Ayrton Costa. De este modo, extendió una seguidilla de seis triunfos consecutivos, que incluye el 2 a 0 ante Talleres en los octavos de final.

El equipo de Úbeda ya aseguró su plaza en la Copa Libertadores 2026 como segundo de la tabla anual. Sin embargo, el título del Clausura sería el broche perfecto para cerrar un año de recuperación tras dos temporadas sin competencia continental.

Los convocados de Boca para la semifinal con Racing.

Cómo llega Racing a la semifinal con Boca

Por su parte, Racing llega como tercero de la misma zona con 25 unidades gracias a siete triunfos, cuatro empates y cinco caídas. En su caso, venció a River por 3 a 2 en un partidazo de octavos de final y igualó sin goles con Tigre, imponiendosé por 4 a 2 en la definición por penales.

A pesar de esto, no fue cómoda su clasificación ya que sufrió las expulsiones de Santiago Sosa y Gastón Martirena, quienes Gustavo Costas piensa cómo reemplazar. La también ausencia de Santiago Solari por lesión obligarían al entrenador a modificar bastante el esquema inicial con una probable línea de tres defensores. El ganador del encuentro se enfrentará al vencedor del clásico de La Plata entre Estudiantes y Gimnasia.

Los citados de Racing para la semifinal con Boca.

Boca vs Racing: probables formaciones

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel, Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Racing: Facundo Cambeses; Marco Di Césare, Nazareno Colombo, Agustín García Basso; Facundo Mura, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Tomás Conechny, Adrián Martínez, Duvan Vergara. DT: Gustavo Costas.