Gala Balón de Oro 2025: a qué hora es en Argentina y por dónde ver

Este lunes 22 de septiembre, a las 16:00 hs de Argentina, será la gala de ceremonia de una nueva edición del Balón de Oro. El premio que da la revista France Football reúne a las figuras del fútbol más destacadas del planeta en el Teatro du Châtelet de París y se podrá seguir los acontecimientos por la cuenta oficial del evento: @ballondor.

Lamine Yamal y Ousmane Dembelé. los candidatos

Si bien hubo futbolistas con una gran temporada que tranquilamente podrían pelear por el galardón, los dos nombres principales para llevarse el premio son Lamine Yamal y Ousmane Dembelé.

El extremo de 18 años hizo locuras en una de sus primeras temporadas como jugador de primera división y rápidamente captó la atención del mundo del fútbol, que lo posicionó simbólicamente como el jugador del futuro. Campeón de Liga en el FC Barcelona, semifinalista de Champions y protagonista en todos los encuentros, Yamal podría ser el ganador merecidamente.

Lamine Yamal, del Barcelona, controla el balón durante el partido de fútbol de La Liga española entre el Athletic de Bilbao y el Barcelona en el estadio San Mamés, en Bilbao, España, el domingo 25 de mayo de 2025. (Foto AP / Miguel Oses)

Por su parte, el francés del PSG fue elegido el mejor jugador de la Champions League y ganó todo lo que jugó junto al conjunto parisino. Su figura adquirió el mote de jugador muy funcional para el equipo y la excelsa temporada que tuvo lo posiciona como uno de los dos principales candidatos a llevarse el Balón de Oro 2025.

Ousmane Dembélé, del París Saint-Germain, festeja luego de anotar en la final de la Supercopa frente al Mónaco, el domingo 5 de enero de 2025 en Doha (AP Foto/Hussein Sayed)

Un escalón más abajo asoman Vitinha (París, Saint Germain) y Raphinha (Barcelona), pero todo indica que el galardón no saldrá de Yamal o Dembelé.

Lautaro Martínez: establecido como uno de los mejores del mundo

No es la primera vez que el delantero del Inter de Italia está entre los nominados a ganar el premio, de hecho, en la anterior edición compitió hasta último momento y fue de los principales candidatos a llevárselo. Ahora, un gran año con el equipo de Milán que le permitió jugar la final de Champions League y sus aportes en el combinado nacional, le permiten ser parte nuevamente del mote de los grandes futbolistas a nivel mundial, y por qué no, el mejor en su posición a día de hoy.

Alexis Mac Allister: Liverpool y primera vez

El volante surgido en Argentinos Juniors dio un gran salto en su carrera en el último año. Pasó a jugar en el Liverpool y su rápida adaptación le permitió ser campeón de la Premier League teniendo un papel importante en el equipo. La 10 del equipo inglés no le pesó, y por primera vez en su carrera como jugador está entre los 30 mejores jugadores del mundo. Además, se convirtió en una fija del equipo de Lionel Scaloni y cuando no está, su ausencia se nota.

El Dibu Martínez: por el mejor arquero del mundo

El nacido en Mar del Plata, fue galardonado dos veces como el ‘mejor arquero del mundo’ y va por una tercera. Está nominado al premio Lev Yashin, y aunque este año lo tendrá más difícil, ya es una fija entre los mejores del mundo bajo los tres palos.