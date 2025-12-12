Estuvo 5 años preso, lo liberaron y vuelve a jugar en el fútbol argentino: en qué club

El regreso de Alexis Zárate al fútbol vuelve a generar repercusión. El exlateral de Independiente y Temperley, condenado en 2017 por abuso sexual con acceso carnal, recuperó la libertad en agosto de este año y ya firmó contrato para la próxima temporada con Argentino de Quilmes, club del ascenso argentino.

La institución confirmó su incorporación y detalló que el jugador de 31 años comenzará la pretemporada a partir de enero, con el objetivo de retomar la actividad profesional después de casi ocho años fuera del circuito local.

⚽️Alexis Zárate es nuevo jugador del Mate, el defensor ex Independiente disputará la próxima temporada en el #PrimerClubCriollo pic.twitter.com/m0nObgXFuo — Argentino de Quilmes (@ArgdeQuilmesOf) December 11, 2025

Una condena que marcó su carrera

Zárate fue condenado a seis años y medio de prisión por el abuso de la pareja de su entonces compañero de Independiente, Martín Benítez. Tras varias instancias judiciales y apelaciones, la sentencia quedó firme en 2020.

Durante ese período, el futbolista continuó jugando: tuvo dos préstamos en Temperley y llegó a emigrar al FK Liepaja de Letonia mientras avanzaba la investigación. Cuando el caso llegó a juicio, Temperley lo separó del plantel profesional.

En enero de 2025 solicitó la libertad condicional, beneficio que se le concedió recientemente luego de cumplir cinco años y un mes de la pena. Aún le resta un año y tres meses para completar la condena, que vence en 2027.

Cómo fue su vida en prisión: trabajo, estudio y entrenamiento

Durante su detención, Zárate contó que aprovechó el tiempo para estudiar y avanzar con la carrera de abogacía. Según afirmó, tiene aprobado el 92% de las materias y planea finalizar la carrera en los próximos meses.

En paralelo, aseguró que nunca dejó de entrenarse: “Hoy trabajo en la fábrica de pastas de mi suegro y me entreno con la ilusión de reinsertarme en mi profesión”, dijo en el programa Show de Temperley.

Su entorno relata que siguió rutinas físicas diarias dentro de la cárcel para sostener su forma atlética, anticipando la posibilidad de un regreso al fútbol.

Las restricciones y obligaciones que deberá cumplir hasta 2027

Como parte del régimen de libertad condicional, Zárate debe cumplir diversas pautas de conducta:

Asistir a un taller de masculinidades del municipio de Lomas de Zamora.

Mantener una restricción perimetral de 500 metros que le impide cualquier acercamiento a la víctima.

Informar cambios de domicilio o actividad laboral.

Continuar presentándose ante las autoridades judiciales según lo estipulado.

Hasta que su condena quede totalmente agotada en 2027, deberá respetar estrictamente cada una de estas condiciones.