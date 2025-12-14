Estudiantes, de entrar casi por la ventana y del pasillo, a ser coronado por “Chiqui” Tapia

Contra todos los pronósticos, en pleno conflicto con la AFA y tras un semestre irregular que por poco lo deja afuera de los playoffs, Estudiantes se adjudicó el séptimo título oficial y alcanzó a San Lorenzo como el quinto club más ganador en el siglo XXI. Con Claudio “Chiqui” Tapia en la premiación.
Lo hizo en una final épica frente a Racing de Avellaneda en Santiago del Estero, en la que fue el mejor de los dos pero perdía por un golazo de Adrián Maravilla Martínez. Lo empató en tiempo de descuento Guido Carrillo.
Y no terminaron los padecimientos, porque en la última del suplementario Adrián “Toto” Fernández se perdió lo que era el 2 a 1 y el triunfo de Racing. Ya en la definición por penales, el “Pincha” empezó abajo también porque Cambeses desvió con la uña el remate del colombiano Cetré.
Pero el uruguayo Fernando Muslera (39 años), también se visitió de héroe: contuvo el penal de Martiarena y en el último de la noche, el cordobés Franco Pardo, ex Belgrano, estrelló su disparo en el palo.
ESTUDIANTES, EL DIGNO CAMPEÓN
Un gol de Belgrano en la última fecha contra Unión de Santa Fe en Alberdi, dejaba a Estudiantes fuera de los playoffs. Y se iba el DT Eduardo Domínguez. El “Pirata” no ganó, tampoco los otros competidores directos, y el “Pincha” entró octavo.
En los mano a mano, apareció el equipo combativo y con estirpe. Derrotó en Arroyito a Rosario Central y le dio la espalda en el pasillo, enfureciendo a la AFA. Contra todo y contra todos, Estudiantes fue campeón. Recibiendo las medallas del propio Claudio “Chiqui” Tapia.
LOS TÍTULOS DEL FÚTBOL ARGENTINO EN EL SIGLO XXI
- Boca Juniors - 26
- River Plate - 23
- Vélez Sarsfield - 9.
- Racing Club8.
- San Lorenzo y ESTUDIANTES - 7.