Estudiantes, de entrar casi por la ventana y del pasillo, a ser coronado por “Chiqui” Tapia

Contra todos los pronósticos, en pleno conflicto con la AFA y tras un semestre irregular que por poco lo deja afuera de los playoffs, Estudiantes se adjudicó el séptimo título oficial y alcanzó a San Lorenzo como el quinto club más ganador en el siglo XXI. Con Claudio “Chiqui” Tapia en la premiación.

LA CELEBRACIÓN DE ESTUDIANTES CAMPEÓN DEL TORNEO CLAUSURA 2025 🔴⚪#LPFxTNTSports pic.twitter.com/kQBJPHHE9i — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 14, 2025

Lo hizo en una final épica frente a Racing de Avellaneda en Santiago del Estero, en la que fue el mejor de los dos pero perdía por un golazo de Adrián Maravilla Martínez. Lo empató en tiempo de descuento Guido Carrillo.

¡TROFEO BIEN ALTO PARA ESTUDIANTES! CAMPEÓN DEL TORNEO CLAUSURA 2025 🔴⚪🏆#LPFxTNTSports pic.twitter.com/cfHVIgiR3T — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 14, 2025

Y no terminaron los padecimientos, porque en la última del suplementario Adrián “Toto” Fernández se perdió lo que era el 2 a 1 y el triunfo de Racing. Ya en la definición por penales, el “Pincha” empezó abajo también porque Cambeses desvió con la uña el remate del colombiano Cetré.

"NOS DABAN POR MUERTOS Y ESTUDIANTES SI SABE DE POSIBLES. ESTE EQUIPO SE ESTÁ ACOSTUMBRANDO A LEVANTAR COPAS"



La palabra de Fernando Muslera tras haber logrado el Torneo Clausura ante Racing por penales#LPFxTNTSports pic.twitter.com/wJruMlpAfs — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 14, 2025

Pero el uruguayo Fernando Muslera (39 años), también se visitió de héroe: contuvo el penal de Martiarena y en el último de la noche, el cordobés Franco Pardo, ex Belgrano, estrelló su disparo en el palo.

EL LAMENTO DE FRANCELLA, COSTAS Y MILITO POR LA FINAL PERDIDA.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/m90iYT6yZ7 — SportsCenter (@SC_ESPN) December 14, 2025

ESTUDIANTES, EL DIGNO CAMPEÓN

Un gol de Belgrano en la última fecha contra Unión de Santa Fe en Alberdi, dejaba a Estudiantes fuera de los playoffs. Y se iba el DT Eduardo Domínguez. El “Pirata” no ganó, tampoco los otros competidores directos, y el “Pincha” entró octavo.

El pasillo de Estudiantes a los jugadores de Racing#LPFxTNTSports pic.twitter.com/ymdQaX0MCc — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 14, 2025

En los mano a mano, apareció el equipo combativo y con estirpe. Derrotó en Arroyito a Rosario Central y le dio la espalda en el pasillo, enfureciendo a la AFA. Contra todo y contra todos, Estudiantes fue campeón. Recibiendo las medallas del propio Claudio “Chiqui” Tapia.

El saludo de Eduardo Domínguez y el Chiqui Tapia#LPFxTNTSports pic.twitter.com/dvniAwJEH4 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 14, 2025

LOS TÍTULOS DEL FÚTBOL ARGENTINO EN EL SIGLO XXI