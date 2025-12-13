Durísimo mensaje de Verón en contra de la AFA en la previa de la final entre Estudiantes y Racing

Parece que no hay tregua entre la pelea entre AFA y Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes que jugó la final del Clausura ante Racing este sábado en Santiago del Estero.

El ex jugador y actual mandamás del club de La Plata fue muy duro en un posteo en su cuenta de Instagram acompañando al comunicado oficial sobre un accidente de tres micros, dos de ellos con hinchas que viajaban a la provincia donde se disputaba la final.

EL DURO POSTEO DE VERÓN CONTRA AFA

En una historia publicada Verón acompañó el posteo oficial del club en el que informaba sobre el accidente en el que participaron tres colectivos de pasajeros, dos de ellos con hinchas de Estudiantes, a la altura de Soliz en donde resultaron tres personas heridas que fueron trasladadas al hospital de Pilar.

En su posteo, en su cuenta, Verón fue contundente: “La falta de empatía con el hincha y socio es total, exponen a la gente a movilizarse sin importarle a nadie las consecuencias, después te venden que ‘el clu’ es de los socios”.