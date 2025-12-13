En juego: Racing y Estudiantes definen el título del Clausura en Santiago del Estero

Se termina el convulsionado 2025 para el fútbol argentino y Racing de Avellaneda con Estudiantes de La Plata disputan el título del Torneo Clausura. A las 21 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago Santiago del Estero, televisado por TNT Sports y por ESPN Premium.

Maravilla Martínez cortó su sequía, marcó el gol ante Boca y llevó a Racing a la final del Torneo Clausura. (Fotobaires)

Racing eliminó al gran candidato Boca en la Bombonera y quiere imponerse para demostrar que es el mejor equipo del año, más allá del título otorgado a Rosario Central. Y Estudiantes, ganador una vez más del clásico de La Plata en semifinales, se rebeló contra la AFA y pelea contra todos.

Gimnasia y Estudiantes juegan el clásico de La Plata por un lugar en la final del Torneo Clausura. (Fotobaires)

El ganador del duelo de este sábado jugará el Trofeo de Campeones ante Platense el próximo 20 de diciembre en el Estadio Único de San Nicolás, en la última cita oficial del año en el fútbol argentino

ASÍ LLEGÓ RACING A LA FINAL

Este Racing de Gustavo Costas tiene épica. Lo demostró al vencer 1 a 0 a Boca, que asomaba como el máximo candidato en los playoffs. Y lo hizo con un gol de Adrián “Maravilla” Martínez, el ex Instituto, que mostró las garras tras 10 partidos sin convertir.

Racing le ganó a Boca en la Bombonera, con un gol de Adrián Maravilla Martínez, y se clasificó a la final del Torneo Clausura. (Fotobaires)

En octavos la Academia eliminó a River en un partidazo 3 a 2, y se impuso en cuartos ante el Tigre de Diego Dabove por penales, tras igular 0 a 0 los 120 minutos.

EL CAMINO DE ESTUDIANTES HACIA LA FINAL

Casi por la ventana, en el octavo puesto y porque rivales directos como Belgrano no gananaron en la última fecha. Así clasificó Estudiantes, tras su irregular semestre. Pero en los mano a mano el equipo de Eduardo Domínguez mostró lo competitivo que es.

El pasillo de espaldas de Estudiantes a Central (Fotobaires)

Le arruinó el festejo a Rosario Central, por el pasillo de espaldas y al derrotarlo 1 a 0 en Arroyito, y ya en cuartos superó en Santiago a Central Córdoba. Para volver a pisar fuerte en semifinales contra Gimnasia, con el 1 a 0 en la casa del Lobo.

FORMACIONES DE RACING Y ESTUDIANTES

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso y Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa y Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara. DT:Gustavo Costas.

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pirez, Santiago Núñez y Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar y Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Cristian Medina y Edwuin Cetré; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.