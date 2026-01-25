Estos van a ser los 4 mejores jugadores del Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino, según la IA

Comienza un nuevo campeonato del fútbol argentino y las expectativas de los hinchas están altas para un nuevo año. Se movió el mercado de pases, hubo refuerzos, bajas, traspasos de jugadores y ante eso, la inteligencia artificial arriesgó a 4 jugadores que serían los mejores del Torneo Apertura 2026.

Los 4 mejores jugadores del Torneo Apertura 2026, según la IA

Para arriesgar la predicción, ChatGPT se basó en rendimiento reciente, impacto potencial y expectativas para la temporada. En primer lugar, eligió a Leandro Paredes de Boca y la Selección Argentina: "Su influencia global (creación, control de ritmo, liderazgo) suele premiarse con el reconocimiento a mejor jugador en ligas donde no domina un goleador claro".

Futbolista de Boca.

En segundo lugar, destacó a Juan Fernando Quintero de River y justificó su decisión: “Figura creativa y diferencial en River, con cancha y experiencia para decidir partidos cerrados. Su rol de ‘cerebro’ en el equipo lo pone como candidato a brillar en fases clave”.

Jugador de River.

Para completar el podio, mencionó a Valentín Carboni, refuerzo de Racing, y explicó su decisión: “Joven con gran proyección, creativo y técnicamente dotado. Si recupera continuidad tras lesiones, podría marcar diferencia como figura emergente”.

El DT Gustavo Costas y el volante Valentín Carboni en la pretemporada de Racing. (Prensa Racing)

En último lugar, agregó a Ángel Di María, que jugará su segundo semestre desde su vuelta al Canalla: “Su regreso a Argentina y liderazgo en Rosario Central lo colocan como uno de los nombres más resonantes del torneo. Por su historia y capacidad de decidir partidos, siempre es candidato a destaque individual".

Ángel Di María.

El dato sobre el Torneo Apertura 2026 que indignó a los hinchas del fútbol argentino

Con el calendario de las 12 primeras fechas del campeonato confirmado, hubo datos que no pasaron desapercibidos. La gran cantidad de partidos entre semana y en horarios laborales provocó el enojo de los fanáticos, que se verán perjudicados ante esta situación.

Según las fechas establecidas, 106 de los 180 encuentros previstos hasta la fecha 12 se disputarán entre semana.