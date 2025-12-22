Los 10 clubes de Suramérica que más hinchas llevaron a los estadios en 2025: 4 argentinos en el ranking

Terminó el año de fútbol para los equipos de Suramérica y comenzaron los balances. Dentro de ellos, se recogieron datos sobre la asistencia de las hinchadas a los partidos de su equipo y se publicó el ranking de los 10 equipos que más espectadores tuvieron durante todo el año. Compuesto por 6 equipos brasileños y 4 de Argentina, el listado tiene algunas sorpresas.
Los 10 equipos con más promedio de asistencia por partido en Suramérica en 2025
El listado fue publicado por el prestigioso periodista brasileño Cesar Augusto Londoño, en X, antes Twitter, y rápidamente generó el debate entre los hinchas. En su posteo, aclaró la cantidad de espectadores promedio y el club que los tuvo.
- River Plate: 84782
- Flamengo: 62.548
- Boca Juniors: 53.200
- Talleres de Córdoba: 52.100
- Cruzeiro: 45.683
- Racing: 45.544
- Corinthians: 40.029
- Bahía: 38.397
- Palmeiras: 35.924
- Ceará: 35.902
Rápidamente, más de 500 mil personas vieron el post y el folclore entre los hinchas se hizo presente en los comentarios de la publicación. El comunicador, además, mencionó en el puesto 11 a Atlético Nacional de Colombia, convirtiéndose así en el primer equipo que sale de los brasileños o argentinos.
Cuándo vuelve el fútbol argentino
Con las zonas definidas, ya se sabe cuando retornará la actividad oficial para los equipos locales de primera división. El Apertura 2026 tendrá su inicio el fin de semana del 24 de enero, debido a la necesidad de completar la competencia antes del inicio del Mundial 2026, que comenzará el 11 de junio.
El Clausura 2026, en cambio, todavía no tiene fecha oficial. La Liga Profesional adelantó que comenzará después de la Copa del Mundo, aprovechando el calendario internacional.
Así quedaron las zonas de la Liga Profesional 2026: Apertura y Clausura
Zona A
- Boca
- Independiente
- San Lorenzo
- Deportivo Riestra
- Talleres de Córdoba
- Instituto
- Platense
- Vélez
- Estudiantes de La Plata
- Gimnasia de Mendoza
- Lanús
- Newell’s
- Defensa y Justicia
- Central Córdoba
- Unión
Zona B:
- River
- Racing
- Huracán
- Barracas Central
- Belgrano de Córdoba
- Estudiantes de Río Cuarto
- Argentinos Juniors
- Tigre
- Gimnasia y Esgrima La Plata
- Independiente de Rivadavia
- Banfield
- Rosario Central
- Aldosivi
- Atlético Tucumán
- Sarmiento