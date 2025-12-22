Los 10 clubes de Suramérica que más hinchas llevaron a los estadios en 2025: 4 argentinos en el ranking

Terminó el año de fútbol para los equipos de Suramérica y comenzaron los balances. Dentro de ellos, se recogieron datos sobre la asistencia de las hinchadas a los partidos de su equipo y se publicó el ranking de los 10 equipos que más espectadores tuvieron durante todo el año. Compuesto por 6 equipos brasileños y 4 de Argentina, el listado tiene algunas sorpresas.

Los 10 equipos con más promedio de asistencia por partido en Suramérica en 2025

El listado fue publicado por el prestigioso periodista brasileño Cesar Augusto Londoño, en X, antes Twitter, y rápidamente generó el debate entre los hinchas. En su posteo, aclaró la cantidad de espectadores promedio y el club que los tuvo.

River Plate : 84782 Flamengo: 62.548 Boca Juniors : 53.200 Talleres de Córdoba: 52.100 Cruzeiro: 45.683 Racing: 45.544 Corinthians: 40.029 Bahía: 38.397 Palmeiras: 35.924 Ceará: 35.902

Hinchada de RIVER VS BOCA Fecha 15 Torneo Apertura Liga Profesional Argentina. 27/4/2025. (Fotobaires)

Rápidamente, más de 500 mil personas vieron el post y el folclore entre los hinchas se hizo presente en los comentarios de la publicación. El comunicador, además, mencionó en el puesto 11 a Atlético Nacional de Colombia, convirtiéndose así en el primer equipo que sale de los brasileños o argentinos.

Flamengo es el equipo más popular de Brasil. (AP)

Cuándo vuelve el fútbol argentino

Con las zonas definidas, ya se sabe cuando retornará la actividad oficial para los equipos locales de primera división. El Apertura 2026 tendrá su inicio el fin de semana del 24 de enero, debido a la necesidad de completar la competencia antes del inicio del Mundial 2026, que comenzará el 11 de junio.

El Clausura 2026, en cambio, todavía no tiene fecha oficial. La Liga Profesional adelantó que comenzará después de la Copa del Mundo, aprovechando el calendario internacional.

Así quedaron las zonas de la Liga Profesional 2026: Apertura y Clausura

Zona A

Boca

Independiente

San Lorenzo

Deportivo Riestra

Talleres de Córdoba

Instituto

Platense

Vélez

Estudiantes de La Plata

Gimnasia de Mendoza

Lanús

Newell’s

Defensa y Justicia

Central Córdoba

Unión

Zona B: