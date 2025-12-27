Estos son los 10 mejores clubes de Sudamérica, según el ranking de la IFFHS

Con la temporada internacional ya finalizada, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) publicó su clásico ranking anual de los mejores clubes de Sudamérica. Para el fútbol argentino, el balance dejó sensaciones encontradas: Racing, River y Lanús lograron meterse entre los diez primeros, pero también llamaron la atención dos ausencias de peso histórico, como Boca e Independiente, que quedaron fuera del selecto grupo en 2025.

Ambos clubes, los más laureados a nivel internacional del país, no lograron la clasificación por cuestiones estrictamente deportivas. Boca no pudo avanzar más allá del Repechaje de la Copa Libertadores, mientras que Independiente vio truncado su recorrido en la Sudamericana tras la suspensión del cruce ante Universidad de Chile en octavos de final y la posterior resolución administrativa de la serie.

Boca le ganó a River y se quedó con el superclásico de Reserva. (Gentileza Copa Proyección)

Más allá de esas bajas resonantes, Argentina tuvo representación de la mano de la Academia, el Millonario y el Granate, impulsados por sus buenas actuaciones en el plano continental. Racing fue el mejor posicionado de los tres, al ubicarse quinto con 234 puntos gracias a su campaña internacional. River quedó noveno con 210 unidades, y Lanús, último campeón de la Copa Sudamericana, completó el top 10 con 208 puntos.

Estos son los 10 mejores clubes de Sudamérica, según la IFFHS

Con un claro dominio de los equipos brasileños en los primeros puestos, la tabla final quedó conformada de la siguiente manera:

Flamengo , con 400 puntos

Palmeiras , 378

Fluminense , 314

Botafogo , 264

Racing Club , 234

Atlético Nacional , 229

Liga de Quito , 216

Atlético Mineiro , 216

River Plate , 210

Lanús, 208

Luciano Vietto. Racing Club de Avellaneda vs Botafogo de Futebol e Regatas. Recopa Conmebol Sudamericana. 20/2/2025

El ranking, confeccionado a partir de un sistema de evaluación matemática que toma en cuenta los torneos disputados y los resultados obtenidos, ratifica el protagonismo brasileño durante la temporada y plantea un nuevo reto para los clubes argentinos de cara a los próximos compromisos internacionales.