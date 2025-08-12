Esta es la cifra millonaria que ganará el campeón de la Copa Libertadores 2025

Hace unos días se confirmó el secreto a voces que estaba dando vuelta y la final de la Copa Libertadores 2025 será en el Estadio Monumental de Lima el 29 de noviembre. 16 equipos todavía siguen en competencia y esta semana empiezan su recorrido desde octavos de final. Solo dos estarán presentes en Perú.

Cuánto dinero ganará el campeón de la Copa Libertadores 2025

Conseguir La Gloria Eterna no implica solamente la consagración deportiva, sino que cada partido ganado en el certamen, es una inyección económica para los clubes. Las instituciones muchas veces pueden afrontar grandes gastos por la distribución que realiza CONMEBOL a aquellos equipos que ganan en la Copa.

El trofeo de la Copa Libertadores. (Prensa Conmebol)

Este año, el equipo campeón de la Copa Libertadores se llevará 24 millones de dólares, uno más de lo que recibió Botafogo el año pasado. Sin embargo, esta cifra no incluye lo que se sume en las rondas previas por los puntos obtenidos o las rondas avanzadas, por lo que, dependiendo del rendimiento, la cifra será aún mayor. Este es el desglose de los premios económicos que se reparten a lo largo del torneo:

Campeón: $24.000.000

Subcampeón: $7.000.000

Semifinal: $2.300.000

Cuartos: $1.700.000

Octavos: $1.250.000

Partido ganado: $330.000

Fase de grupos: $1.000.000

Fase 3: $600.000

Fase 2: $500.000

Fase 1: $400.000

La copa Libertadores, el trofeo más importante de la región

Cuándo juegan los equipos argentinos por Copa Libertadores

Vélez abrirá esta nueva fase en Brasil, cuando visite a Fortaleza el próximo martes a las 19:00 hs. Los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto saben que el rival viene golpeado, en zona de descenso y puede aprovecharlo en Brasil.

Un rato más tarde, el mismo martes a las 21:30 hs, Racing visita a Peñarol de Uruguay, en lo que promete ser el duelo más fuerte de octavos de final. La garra charrúa contra la Argentina y dos equipos con buena participación a nivel continental en el último año, que saben jugar este tipo de instancias.

El miércoles a las 19:00 hs, Estudiantes de La Plata visita La Nueva Olla de Paraguay para jugar contra Cerro Porteño. El Pincha viene en levantada y quiere continuar con esa tendencia.

Por último, River, con varias bajas en el sector defensivo, visitará a Libertad de Paraguay, el jueves a las 21:30 hs. Marcelo Gallardo está a la espera de que se le recuperen algunos jugadores, y su equipo llega con menos rodaje, ya que el fútbol del país vecino tuvo tres fechas más de campeonato.