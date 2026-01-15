¡Escándalo! Se filtró el video de la violenta pelea en Brasil que dejó a Eros Mancuso denunciado por una mordida

Un episodio de violencia ajeno al ámbito deportivo conmocionó al fútbol sudamericano en las últimas horas. En Brasil, se viralizó un video que registra una violenta pelea entre vecinos y jugadores del club Fortaleza, entre los que se encuentran tres futbolistas argentinos. El hecho ya se encuentra bajo investigación judicial.

El vecino que acusó una agresión de Eros Mancuso (Captura)

El enfrentamiento ocurrió durante la mañana del 1° de enero de 2026 en un barrio privado de Eusébio, una ciudad ubicada dentro del área metropolitana de Fortaleza. Las imágenes, registradas por cámaras de seguridad, comenzaron a difundirse en redes sociales y generaron un fuerte impacto por la crudeza de la situación.

La fuerte pelea que tuvieron los jugadores argentinos de Fortaleza con un vecino en Año Nuevo

Las imágenes difundidas muestran a nueve personas participando de la pelea, siete hombres y dos mujeres, en una escena marcada por empujones, golpes y forcejeos. Entre quienes aparecen en el video se identifican los futbolistas argentinos José María Herrera, Eros Mancuso y Tomás Pochettino, todos miembros del plantel profesional del Fortaleza.

De acuerdo con el testimonio de uno de los vecinos involucrados, el conflicto se habría iniciado a partir de un reclamo por ruidos molestos, debido al volumen elevado de la música que provenía de la vivienda donde se encontraba Mancuso. Con el correr de los minutos, la discusión fue subiendo de tono hasta desembocar en un enfrentamiento físico.

El vecino denunció que, en medio del altercado, Mancuso lo habría mordido en la nariz, una acusación que profundizó la gravedad del hecho y derivó en la intervención de la Policía. Esa versión fue una de las que mayor repercusión generó luego de que el video se hiciera público.