Escándalo en Brasil: un jugador argentino le habría mordido la nariz a un hombre durante una pelea vecinal

La alegría no fue brasileña para tres jugadores argentinos que se desempeñan en el club Fortaleza, luego de vivir un altercado vecinal, en el que un hombre resultó herido.

Los protagonistas del escándalo son Eros Mancuso, Tomás Pochettino y José Herrera. Pero la peor acusación recae sobre Mancuso, quien le habría mordido la nariz a un vecino en medio de una pelea por el volumen de la música.

Según denunció la persona que salió lastimada, se acercó al domicilio en donde los futbolistas festejaban fin de año porque llevaban horas con la música a muy alto volumen y su hija “no podía dormir”.

Eran casi las 5 de la mañana, según el relato del denunciante, cuando llegó para quejarse y se encontró con un grupo que lo agredió. En especial apunta a Mancuso, quien lo habría mordido en la nariz durante el conflicto. Por su lado, la versión del exjugador de Estudiantes y Boca es completamente opuesta.

El vecino que acusó a Mancuso de morderlo

La versión de Eros Mancuso

“Mientras estaba en casa con mi familia y amigos, me sorprendieron los insultos de un hombre que estaba claramente fuera de control, tanto consciente como físicamente", comienza el extenso descargo que publicó en una historia de Instagram.

“Su intención de armar un alboroto durante toda la noche era clara. Los insultos se referían a mi honor y mi trabajo, así como a intentos de menospreciar a quienes me acompañaban", sigue.

Además, cuenta que el vecino entró “a la fuerza” y amenazó a todos. “Incluso después de ser ignorado, persistió. Con otro hombre, llegó a mi casa, entró, derribó una de las puertas y amenazó a todos. Intentamos desalojarlos, pero recurrieron a la agresión física con uno de los huéspedes, y tuvimos que llamar a la policía para contener el problema", asegura.

Por último indicó que tanto él como su familia se encontraban bien, a la vez que advirtió que presentará una denuncia, por lo que de ahora en más ya no podrá “hablar del caso”.