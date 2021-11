Este domingo los argentinos votarán en las elecciones legislativas, cada ciudadano tendrá la responsabilidad cívica de asistir a la escuela correspondiente para emitir su voto. Da la casualidad que Lionel Messi estará en el país y no tan lejos de su Rosario natal, aunque en esta oportunidad no deberá cumplir con el deber cívico de las elecciones del domingo 14 de noviembre.

Esta semana habrá fecha de Eliminatorias y Argentina buscará posicionarse para clasificar a Qatar 2022 primero ante Uruguay y luego ante Brasil. El domingo coincidirá el partido con los comicios y aparecieron algunos rumores sobre la posible presencia del capitán del seleccionado en una escuela para emitir su voto.

El tuit que hizo creer que Messi debería votar en Argentina

Una teoría de que el jugador del Paris Saint Germain debería ir a Rosario a votar sacudió a las redes sociales. Es que un usuario escribió: “Por primera vez en la vida de Messi va a tener que votar porque va a estar a menos de 400km de su lugar de votación. Si no va a votar tendrá que pagar una multa de 500 pesos”. Sin embargo eso no será posible.

¿Por qué Messi no está obligado a votar el domingo 14 de noviembre? Si bien es cierto que el capitán estará en el Predio de Ezeiza cuando se efectúen los comicios, no podrá asistir a votar porque no tiene domicilio en el país.

Leo tiene domicilio en Barcelona y en el padrón figura en la ciudad española. Tampoco actualizó su cambio de residencia, entonces la Justicia Nacional Electoral no pudo registrar hasta el momento que el jugador ahora vive en París.

Elecciones 2021: Messi no está obligado a votar el domingo 14 de noviembre

A todo esto se suma que Messi no podrá ir a votar porque de esta manera rompería la burbuja sanitaria que exige la Conmebol para los partidos de Eliminatorias.

De estar interesado, Messi debería ejercer su voto en el Consulado General y Centro de Promoción en Argentina. En el padrón aparecen su mesa y su número de orden: 590 y 83, respectivamente.

La multa para los que no votan

“El sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio”, en Argentina según el artículo 37 de la Constitución Nacional. Si bien hay justificaciones para la no emisión del voto, en caso de no poder hacerlo en las Elecciones de este domingo, la multa es de 100 pesos, ya que son elecciones generales.

Pero a Messi no le cabrá ninguna sanción. Las leyes electorales de Argentina indican que para los argentinos en el exterior el voto es optativo. Por eso, a Leo nunca se lo vio votando en el consulado de Barcelona.

Cuáles son las justificaciones válidas para no ir a votar