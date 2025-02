El motivo que casi hace caer el pase de Agustín Marchesín a Boca eran los penales

Boca quedó eliminado de la Copa Libertadores con Alianza Lima en La Bombonera y hubo una situación que llamó la atención sobre el final del partido. El arquero, Agustín Marchesin, que fue el mejor refuerzo del club hasta el momento, se acercó al banco de suplentes y pidió el cambio para los penales. El cuerpo técnico, sorprendido, aceptó la petición y entró Leandro Brey para la tanda, que no atajó ninguno.

Lo que sabía la dirigencia de Boca antes de que llegue Agustín Marchesin

Lo cierto es que la llegada de Agustín Marchesin al arco de Boca, fue una de las novelas del mercado de pases, pero finalmente concluido, se adaptó rápidamente al club y tuvo buenas actuaciones. Pero algo que se viralizó ahora, tras la insólita situación que se vivió en La Bombonera, son los dichos de Jeronimo Torresantoro, conductor de CEF, hace unas semanas.

“Saben en Boca y fue un tema de discusión que Marchesín no ataja penales, osea no es un especialista, no que no ataja, puede atajar, pero no es especialista. No descarten eventualmente que si Boca tiene que definir una serie por penales cambie a su arquero. Es información y se ha hablado el tema, Marchesín no tiene números de atajar penales como Brey y Chiquito Romero”

Cómo queda el futuro de Boca en lo que resta del 2025

Tras la eliminación de la fase 2 de la Copa Libertadores, el Xeneize se quedó sin torneos internacionales para lo que resta del 2025. Solo competirá en el Torneo Apertura 2025 y la Copa Argentina.

Recién sobre junio, tendrá el Mundial de Clubes y la exigencia de los hinchas estará más alta que nunca. Fernando Gago, aseguró en conferencia de prensa, tener las fuerzas necesarias para seguir al mando del equipo.