El hermano de Edinson Cavani anticipó cuando firmará con Boca: “Tengo un buen presentimiento...”

Boca ya presentó a sus dos primeros, Lucas Janson y Lucas Blondel, pero el Xeneize continúa en la búsqueda de romper el mercado con el arribo de la estrella uruguaya, Edinson Cavani, y en las últimas horas el hermano del delantero anticipó cuándo llegará.

Gracias a las salidas de dos extranjeros, el paraguayo Óscar Romero, quien rescindió contrato, y al préstamo del venezolano Jan Hurtado a Liga de Quito, se liberó un lugar para El Matador y el sueño del Consejo de Futbol está pronto a realizarse.

Edinson Cavani cada vez más cerca de Boca. Foto: @MUnitedES

El hermano de Edinson Cavani anticipó cuando firmará con Boca

El fútbol argentino se encuentra en un verdadero revuelo con la posible llegada de Edinson Cavani a Boca Juniors. Pese a que aún el delantero no rescindió con Valencia, ya le habría dado el sí a Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol.

A todos estos rumores, se le sumaron unas declaraciones de su hermano, Christian, con DSports, donde manifestó que esta vez “tiene un buen presentimiento”.

“Tengo un buen presentimiento que su llegada a Boca se va a lograr. Esta vez es diferente a las demás. Está todo más encaminado su regreso a Sudamérica”, lanzó el hermano del delantero.

Cristian Cavani y el deseo de que su hermano juegue en Boca Foto: wik

Asimismo, no ocultó su entusiasmo con la idea de que el ex Manchester United se ponga la azul y oro. “Boca tiene mucha historia. Sueño con verlo con la camiseta. Deseo tanto que llegue como la gente que me escribe. Se lo he dicho a él. Me encanta esa idea”, dijo.

Respecto a la salida de Cavani de Valencia, detalló: “La rescisión de contrato con Valencia se está arreglando. Esto no es de un día para el otro, aunque nosotros queramos que se haga rápido. Veremos cómo termina lo de Valencia y si llega a un acuerdo con Boca”.

Los goles de Cavani con la camiseta de Valencia

Pese a haber tenido pocos minutos en Valencia, Edinson Cavani mostró su calidad y jerarquía ante el público de Mestalla.