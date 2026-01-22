El comunicado de la esposa de Keita Baldé, quien tuvo un affaire con Wanda, para anunciar su separación: “Sin respeto”

Uno de los capítulos más fuertes que tuvo el “Wandagate” fue la mediatización del affaire que Wanda Nara tuvo con Keita Baldé, el jugador senegalés que supo ser compañero de Mauro Icardi en el Inter. Luego de que el escándalo salpicara a Simona Guatieri, quien habló públicamente sobre el pedido de disculpas de su marido, la italiana confirmó este miércoles su separación.
Guatieri contó oportunamente que fue Icardi quien la puso al tanto de la infidelidad. Wanda Nara, por su lado, admitió el affaire, justificando que ocurrió durante una breve separación que había tenido en ese momento del ahora sí su exesposo. No obstante, Baldé estaba recién casado.
“Se disculpó conmigo porque estaba equivocado, que fue un momento de debilidad. ¿Qué puedes decir, no? Lo perdoné porque me había casado recientemente, porque todavía amaba a mi esposo en ese momento, no es que de la tarde a la mañana tenía la lucidez para tomar una decisión drástica y tenemos dos niños pequeños“, detalló por aquel entonces Simona en la televisión europea.
Luego de que pasara mucha agua bajo el puente y el ”Wandagate", por su lado, todavía tenga viva algunas brasas, la italiana confirmó su separación del senegalés este miércoles.
El duro comunicado de Simona Guatieri para anunciar su separación
“Algunas separaciones ocurren inesperadamente, después de años de soportar, esperar, resistir y justificar. Hoy cierro un capitulo importante en mi vida. Un matrimonio también hecho de momentos hermosos, de promesas, de sueños compartidos", escribió un extenso posteo.
Y agregó: “Pero también de demasiadas faltas de respeto, de palabras no dichas, de silencios punitivos y de heridas que con el tiempo se han vuelto demasiado profundas para ser ignoradas".
Simona también mencionó que esperó “cambios que nunca llegaron” y que justificó lo que la “rompía por dentro”.
“En un momento dado comprendí una verdad que me costaba aceptar: el amor no basta sin respeto. Y quedarse no siempre es sinónimo de fuerza. A veces, la verdadera fuerza reside en tener el coraje de partir“, subrayó la italiana.
“Me voy sin odio, pero con gran conciencia. Con el dolor de lo que nunca sucedió, pero también con la dignidad de quien se elige después de haberse olvidado de sí mismo durante tanto tiempo. Esto no es una derrota. Es un renacimiento", enfatizó Guatieri.