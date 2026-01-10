El CIES reveló el ranking de los jugadores más caros del mundo: dos argentinos en el top 20

El Observatorio de Fútbol del Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES) dio a conocer el ranking de los 100 futbolistas con mayor valor de mercado a nivel mundial. Entre los primeros 20 aparecen dos argentinos: Julián Álvarez, tasado en 128 millones de euros y ubicado en el puesto 11, y Lautaro Martínez, que figura en el lugar 19 con una cotización de 110 millones.

De acuerdo al informe, el jugador más valioso del planeta es Lamine Yamal, la joven promesa del Barcelona, cuyo valor asciende a 343 millones de euros.

Lamine Yamal festejando su gol.

El segundo y tercer lugar del ranking están ocupados por otros dos atacantes de elite: el noruego Erling Haaland, figura del Manchester City, con una valuación de 255 millones de euros, y el francés Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, tasado en 201 millones.

En el top ten también aparecen nombres de peso del fútbol internacional como Pedri (Barcelona), Jude Bellingham (Real Madrid), João Neves y Désiré Doué (PSG), Florian Wirtz (Liverpool), Michael Olise (Bayern Múnich) y Arda Güler (Real Madrid).

Los otros futbolistas argentinos que aparecen entre los 100 más valiosos del mundo

Por fuera de los primeros 20 puestos y con una cotización inferior a la de Julián Álvarez y Lautaro Martínez aparecen otros futbolistas argentinos. Enzo Fernández, actualmente en el Chelsea, figura en el puesto 21 con un valor estimado de 104 millones de euros, mientras que Franco Mastantuono, del Real Madrid, se ubica en la posición 31 con una tasación de 94 millones.

Más atrás en el ranking, ya fuera del top 50, se encuentra Alejandro Garnacho, también jugador del Chelsea, quien ocupa el puesto 54 con un valor de mercado de 82 millones de euros. La nómina de argentinos la completa Giuliano Simeone, hijo de Diego “Cholo” Simeone y futbolista del Atlético de Madrid, ubicado en el lugar 67 con una cotización de 74 millones de euros.

El ranking de los diez futbolistas más valiosos y la ubicación de los argentinos en la lista

1- Lamine Yamal (FC Barcelona)

2- Erling Haaland (Manchester City)

3- Kilyan Mbappé (Real Madrid)

4- Jude Bellingham (Real Madrid)

5- Micahel Olise (Bayern Munich)

6- Florian Wirtz (Liverpool)

7- Desire Doue (PSG)

8- Joao Neves (PSG)

9- Arda Guler (Real Madrid)

10- Pedri (FC Barcelona)

11- Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

19- Lautaro Martínez (Inter de Milán)

21- Enzo Fernández (Chelsea)

31- Franco Mastantuono (Real Madrid)