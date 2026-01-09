Los 10 clubes argentinos con más hinchas a nivel nacional: nuevo ranking 2026

El fútbol en Argentina va más allá de lo que sucede en el campo de juego y la pasión de los hinchas lo vuelve reconocido a nivel mundial. Entre los fanáticos, es muy común la discusión sobre los que son más populares, los que tienen la mejor hinchada o los que son más fieles.

En ese sentido, una encuesta actualizada con datos de 2026, estableció a las 10 instituciones con más hinchas del país y su aproximada cantidad de gente.

Los 10 equipos con más hinchas en Argentina

Los datos son de una nueva encuesta hecha por el sitio brasileño “Portal Deportivo”. En el país carioca siguen muy de cerca siempre la actividad del fútbol argentino y establecen a Boca y River como dos gigantes del deporte a nivel mundial. En conclusión, estos son los 10 equipos más populares del país:

Boca : 16 millones

River : 15,1 millones

Independiente : 2,1 millones

Racing : 2 millones

San Lorenzo : 1,9 millones

Rosario Central : 0,80 millones

Newell’s : 0,76 millones

Huracán : 0,62 millones

Belgrano : 0,57 millones

Talleres: 0,57 millones

El balance muestra una notoria diferencia del Xeneize y el Millonario entre los denominados “5 grandes”. También hay una gran paridad entre los rivales de Córdoba y Rosario. En el medio de ellos, Huracán, con una gran presencia en Parque Patricios.

Los hinchas de River y Boca en Córdoba, un show tremendo en el Kempes.

Polémica por el calendario del Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino: el alarmante dato

En los últimos días, se confirmó el calendario de las 12 primeras fechas del campeonato y hubo un dato que no pasó desapercibido. La gran cantidad de partidos entre semana y en horarios laborales, provocó el enojo de los fanáticos, que, se verán perjudicados ante esta situación.

Según remarcó Radio Mitre, 106 de los 180 encuentros previstos hasta la fecha 12 se disputarán entre semana.

Pelota de fútbol argentino para la Liga Profesional. (José Gabriel Hernández / La Voz)

Cómo se juega la 1era fecha del Torneo Apertura 2026

Jueves 22 de enero

17.00 Aldosivi – Defensa y Justicia (Interzonal)

20.00 Unión – Platense (Zona A)

20.00 Banfield – Huracán (Zona B)

22.15 Central Córdoba – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

22.15 Instituto – Vélez (Zona A)

Viernes 23 de enero

17.45 San Lorenzo – Lanús (Zona A)

20.00 Independiente – Estudiantes (Zona A)

22.15 Talleres – Newell’s (Zona A)

22.15 Independiente Rivadavia Mza. – Atlético Tucumán (Zona B)

Sábado 24 de enero

17.00 Barracas Central – River (Zona B)

19.30 Gimnasia – Racing (Zona B)

22.00 Rosario Central – Belgrano (Zona B)

Domingo 25 de enero

18.30 Boca – Deportivo Riestra (Zona A)

21.00 Tigre – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)

21.00 Argentinos – Sarmiento (Zona B)