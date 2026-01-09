Deportes / Fútbol argentino

Los 10 clubes argentinos con más hinchas a nivel nacional: nuevo ranking 2026

Una nueva encuesta definió el listado de los diez equipos más populares del país y su respectiva cantidad de hinchas.

Ramiro Pérez
Ramiro Pérez

9 de enero de 2026,

Los 10 clubes argentinos con más hinchas a nivel nacional: nuevo ranking 2026
Hinchadas argentinas.

El fútbol en Argentina va más allá de lo que sucede en el campo de juego y la pasión de los hinchas lo vuelve reconocido a nivel mundial. Entre los fanáticos, es muy común la discusión sobre los que son más populares, los que tienen la mejor hinchada o los que son más fieles.

En ese sentido, una encuesta actualizada con datos de 2026, estableció a las 10 instituciones con más hinchas del país y su aproximada cantidad de gente.

Los 10 equipos con más hinchas en Argentina

Los datos son de una nueva encuesta hecha por el sitio brasileño “Portal Deportivo”. En el país carioca siguen muy de cerca siempre la actividad del fútbol argentino y establecen a Boca y River como dos gigantes del deporte a nivel mundial. En conclusión, estos son los 10 equipos más populares del país:

  • Boca: 16 millones
  • River: 15,1 millones
  • Independiente: 2,1 millones
  • Racing: 2 millones
  • San Lorenzo: 1,9 millones
  • Rosario Central: 0,80 millones
  • Newell’s: 0,76 millones
  • Huracán: 0,62 millones
  • Belgrano: 0,57 millones
  • Talleres: 0,57 millones

El balance muestra una notoria diferencia del Xeneize y el Millonario entre los denominados “5 grandes”. También hay una gran paridad entre los rivales de Córdoba y Rosario. En el medio de ellos, Huracán, con una gran presencia en Parque Patricios.

Los hinchas de River y Boca en Córdoba, un show tremendo en el Kempes.
Los hinchas de River y Boca en Córdoba, un show tremendo en el Kempes.

Polémica por el calendario del Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino: el alarmante dato

En los últimos días, se confirmó el calendario de las 12 primeras fechas del campeonato y hubo un dato que no pasó desapercibido. La gran cantidad de partidos entre semana y en horarios laborales, provocó el enojo de los fanáticos, que, se verán perjudicados ante esta situación.

Según remarcó Radio Mitre, 106 de los 180 encuentros previstos hasta la fecha 12 se disputarán entre semana.

Pelota de fútbol argentino para la Liga Profesional. (José Gabriel Hernández / La Voz)
Pelota de fútbol argentino para la Liga Profesional. (José Gabriel Hernández / La Voz)

Cómo se juega la 1era fecha del Torneo Apertura 2026

Jueves 22 de enero

17.00 Aldosivi – Defensa y Justicia (Interzonal)

20.00 Unión – Platense (Zona A)

20.00 Banfield – Huracán (Zona B)

22.15 Central Córdoba – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

22.15 Instituto – Vélez (Zona A)

Viernes 23 de enero

17.45 San Lorenzo – Lanús (Zona A)

20.00 Independiente – Estudiantes (Zona A)

22.15 Talleres – Newell’s (Zona A)

22.15 Independiente Rivadavia Mza. – Atlético Tucumán (Zona B)

Sábado 24 de enero

17.00 Barracas Central – River (Zona B)

19.30 Gimnasia – Racing (Zona B)

22.00 Rosario Central – Belgrano (Zona B)

Domingo 25 de enero

18.30 Boca – Deportivo Riestra (Zona A)

21.00 Tigre – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)

21.00 Argentinos – Sarmiento (Zona B)

Temas Relacionados

MÁS DE Fútbol argentino
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS