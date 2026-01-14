¿Disfruta Ángela Leiva? “Chelo” Weigandt volvió a Boca, pero no entrena con el plantel ni recibe ofertas

Marcelo “Chelo” Weigandt volvió a la Argentina y más precisamente a Boca, luego de que se terminara su préstamo en Inter de Miami. Sin embargo, su futuro próximo es incierto: entrena diferenciado y nadie sabe si se sumará al plantel.

Weigandt (centro) jugando en Boca (AP Foto/Gustavo Garello)

Todo indicaba que Weingandt sería tenido en cuenta por Claudio Úbeda y compañía ante la salida de Luis Advíncula, no obstante, sin estar lesionado no está haciendo la pretemporada a la par del resto.

Cuando se supo de la salida de Advíncula y ya sabiendo que Weigandt regresaría al país, se esperaba que el reemplazo fuera natural y automático, pero no fue lo que sucedió. Por ahora sigue apartado y tampoco se conocen ofertas para que continúe en otro club.

Qué pasa con el lateral derecho de Boca hoy

Hoy el lateral derecho de Boca es Juan Barinaga como titular y Lucas Blondel -que finalmente sigue en La Ribera-, como suplente. Lo que se esperaba con este escenario es que Weigandt y Blondel se disputen un lugar en el banco durante la actual pretemporada, pero el excompañero de Lionel Messi en Miami no tuvo la oportunidad.

¿Quién se lleva a Chelo Weingandt?

Por el momento no hay ofertas que hagan especular con una salida. En algún momento, Gimnasia, Talleres y Belgrano mostraron cierto interés pero quedó en la nada rápidamente. Por ahora, su futuro es completamente incierto.

Distinto es el caso de Blondel, que estuvo a pocos minutos de irse a Argentinos, que casi cierra un préstamos que se cayó a último momento. También Racing e Independiente iniciaron trativas que no avanzaron y todo indica que finalmente seguirá en Boca.