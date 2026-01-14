Deportes / Fútbol

¿Disfruta Ángela Leiva? "Chelo" Weigandt volvió a Boca, pero no entrena con el plantel ni recibe ofertas

No es un momento fácil para el jugador que regresó de su préstamo en el Inter de Miami.

14 de enero de 2026,

Marcelo “Chelo” Weigandt volvió a la Argentina y más precisamente a Boca, luego de que se terminara su préstamo en Inter de Miami. Sin embargo, su futuro próximo es incierto: entrena diferenciado y nadie sabe si se sumará al plantel.

Weigandt (centro) jugando en Boca (AP Foto/Gustavo Garello)
Todo indicaba que Weingandt sería tenido en cuenta por Claudio Úbeda y compañía ante la salida de Luis Advíncula, no obstante, sin estar lesionado no está haciendo la pretemporada a la par del resto.

Cuando se supo de la salida de Advíncula y ya sabiendo que Weigandt regresaría al país, se esperaba que el reemplazo fuera natural y automático, pero no fue lo que sucedió. Por ahora sigue apartado y tampoco se conocen ofertas para que continúe en otro club.

Qué pasa con el lateral derecho de Boca hoy

Hoy el lateral derecho de Boca es Juan Barinaga como titular y Lucas Blondel -que finalmente sigue en La Ribera-, como suplente. Lo que se esperaba con este escenario es que Weigandt y Blondel se disputen un lugar en el banco durante la actual pretemporada, pero el excompañero de Lionel Messi en Miami no tuvo la oportunidad.

¿Quién se lleva a Chelo Weingandt?

Por el momento no hay ofertas que hagan especular con una salida. En algún momento, Gimnasia, Talleres y Belgrano mostraron cierto interés pero quedó en la nada rápidamente. Por ahora, su futuro es completamente incierto.

Distinto es el caso de Blondel, que estuvo a pocos minutos de irse a Argentinos, que casi cierra un préstamos que se cayó a último momento. También Racing e Independiente iniciaron trativas que no avanzaron y todo indica que finalmente seguirá en Boca.

