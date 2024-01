Destacan a jugadores de Huirapuca

El Club Huirapuca reconoció a los jugadores de las distintas disciplinas de esa entidad, los que fueron distinguidos como deportistas destacados por la Municipalidad de Concepción 2023. Se trata de integrantes de las disciplinas que tien la entidad. Esto indicó el comunicado oficial del club en las redes: Ivón Gambarte, Rugby Femenino. “Su comienzo fue en el año 2017 y jugadora Fair Play en el Seven “. Joaquín Quintana “En el año 2019, Copa de oro en el Torneo Clausura de la URT (Unión de Rugby de Tucumán) y fue convocado para ser parte del Seleccionado Tucumano Naranja XV; En el 2021, Copa de Plata del Regional B del NOA y copa de oro Naranja; En el 2022; Copa de Oro del Regional B del NOA y del interprovincial en Salta; En el 2023 copa de Bronce en el Torneo Iniciación de la URT”. Gustavo Endi, en Softbol: “Este jugador se sumó al equipo de softbol de Huirapuca en el año 2022. Se destaca por ser un lanzador competitivo. Además es entrenador y referente de la categoría juveniles. Es el campeón del torneo clausura 2023 , consagrándose el mejor lanzador del campeonato”. Ana Maria Milagros Almaraz, Hockey damas: “Sus primeros pasos en este deporte los dio con tan sólo 6 años. Su pasión por el hockey la motivó a integrar todas las divisiones infantiles y juveniles del club Huirapuca. A los 16 años debutó en la primera del Club. Integró los seleccionados tucumanos sub-12, sub-14 y sub-16 con los que participó en torneos regionales. Este año fue elegida capitana del seleccionado sub-19 participando en el campeonato argentino de seleccionados. En 2023 salió campeona con su división en el Campeonato Regional NOA en Salta y el anual A de la asociación tucumana de hockey”. Santiago Páez Ponce, hockey caballeros: “Santiago comenzó a jugar al hockey cuando era pequeño. En unos “Juegos Evita” encontró su lugar en la cancha, “el arco” apasionado y exigente, logró su primera medalla como mejor arquero en el seleccionado sub-14 de caballeros en el año 2019, Ahora resguarda el arco de huira en su división sub-19 y en el plantel superior llegando este año a lograr subcampeonatos en estas dos divisiones del Club Huirapuca. En 2023 formó parte del seleccionado sub-19 de Tucumán y es entrenador de las infantiles de “Huira” tanto en mujeres como en varones”. Nicolas Espinosa, rugby: “Jugador de la M19 de Huirapuca que clasificó a los play off del anual. Forma parte de la academia NOA jugando partidos con la Interacademia para jugadores con proyección. Seleccionado Nacional Argentino Los Pumitas categoría M18 en el sudamericano que se jugó en la provincia de córdoba coronándose Campeón sudamericano. Formó parte del equipo de seven de “borregos” del plantel superior de “Huira” coronándose campeones en el seven disputado en liceo. Tomás Dande, rugby: “Jugador de Huirapuca de la Division M17 siendo (capitán) subcampeón torneo iniciación copa plata. Campeón invicto torneo anual copa de oro. Subcampeón torneo clausura copa de oro. Convocado al seleccionado juvenil Tucumano siendo el capitán que jugó el campeonato argentino disputado en Rosario. Convocado para formar parte de la Academia NOA, para jugadores con proyección a nivel nacional. Convocado al interacademia para formar parte de una preselección de chicos para juego reducido de seven. Seleccionado Nacional Argentino Los Pumitas categoría M18 en el sudamericano que se jugó en la provincia de córdoba coronandose Campeón sudamericano.

Finaliza la información de Huirapuca señalando: “Y párrafo aparte para el Mejor deportista del año 2023, de corazón, aun cuando se destaca en otras disciplinas, pero que siempre es parte de nuestro Club al doctor Jorge Ariel Rodriguez”.