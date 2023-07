Desafío Ruta 40: Jeremías Pascual, por el sueño de correr el Dakar 2024

Después de conseguir notables resultados en la disciplina de cross, tanto en nuestro país como en el exterior, el motociclista cordobés Jeremías Pascual debutó en la modalidad rally cross-country; y fue a principios de este año la revelación del South American Rally Race (SARR), prueba internacional en la que finalizó como escolta del ganador, Martín Duplessis.

Siempre con el acompañamiento de su padre, Pablo Pascual (uno de los argentinos con mayor cantidad de participaciones en el rally Dakar), el piloto de la ciudad de Villa Dolores, se prepara para una exigencia mayor: el Desafío Ruta 40, cuarta y anteúltima fecha del Mundial de Rally-Raid (W2RC), que tendrá lugar en el noroeste argentino, del 27 de agosto al 1° de septiembre.

“El Desafío Ruta 40 será recién mi tercera carrera de rally-raid, por lo cual antes que nada quiero seguir aprendiendo de la disciplina”, comienza diciéndole Jeremías, de 20 años, a Vía País. “Aprender es algo que nunca se termina de hacer”, agrega.

El sueño de correr el Dakar

Jeremías tomará parte del Desafío Ruta 40 con la enorme ilusión de lograr la inscripción para el rally Dakar 2024, que se llevará a cabo en Arabia Saudita. “Correr un Dakar es un sueño para cualquier piloto. Lo es para mí también. Así que haré todo lo posible por ganarme la inscripción” asegura.

Pero, antes que nada, disfrutar. “Sin dudas, tomar parte de este evento que será por el Campeonato Mundial de Rally-Raid es algo que me hará disfrutar. Se trata de eso. Lo compartiré con mi familia, que siempre me acompaña. Somos un gran equipo. Me siento feliz solo de saber que tengo la oportunidad de competir junto con ellos en esta gran carrera. Y quiero agradecer mucho también a Wega (Filtro oficial del Desafío Ruta 40) por confiar en mí para esta competencia internacional”, concluye.

Jere, junto a su papá, Pablo Pascual, uno de los motociclistas argentinos con mayor experiencia en el Dakar. Foto: SARR

"