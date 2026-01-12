De chico pasó hambre y frío; de grande pudo comprarle una casa a su mamá: la dura vida del nuevo refuerzo de Platense

Juan Gauto es un delantero de 21 años formado en Huracán que tuvo un breve paso por Europa. Ahora, regresó a la Argentina para sumarse a Platense, club con el que competirá por la Copa Libertadores. Pero antes de este interesante desafío deportivo, Gauto debió pasar una difícil infancia.

“La gente que me conoce bien sabe todo lo mal que lo pasé de chiquito. Lo mal que lo pasó mi mamá y lo fuerte que fue. Hoy en día gracias a Dios pude devolverle lo que hizo. No alcanza igual lo que le di. Mi mamá para mí es todo”, dijo el volante ofensivo en una profunda entrevista con ESPN.

Juan Gauto, en 2020, en la Sub 17.

El chico recuerda con detalle lo que le tocó vivir de chico, las carencias, el hambre y el frío. Lo tiene presente y no se avergüenza al recordarlo: es parte de él. Como también lo es el orgullo que le da haber podido darle una mejor calidad de vida a su madre.

“Pasamos hambre y frío, comíamos en cajas de manzana, dormíamos en el piso…. Mi mamá se iba a dormir llorando porque no teníamos para comer y eso yo lo veía”, recuerda el joven.

Se sabe que la realidad de tantos jóvenes como él cambia rotundamente con el fútbol. “Con mi primer sueldo le pude comprar la casa a mi mamá, obviamente no me alcanzó con el primero, pero lo empezamos por ahí. De esto estoy muy orgulloso”, señala.

Demuestra una gran madurez también al reconocer que, a su edad, el dinero puede confundir. Por eso es fundamental rodearse de gente que ayude a “acomodar las ideas”. “Mucha gente que estuvo a mi alrededor me ayudó en ese sentido para ahorrar y comprar la casa para mi mamá. Uno es chico y por ahí piensa en otras cosas, pero lo primero y principal fue pensar en mi vieja”, recalca.

El sueño del pibe

Gauto nació en Corrientes en 2004, donde vivió con su abuela hasta que falleció. Luego, su madre lo llevó con ella adonde había ido a buscar trabajo, en Perito Moreno, Santa Cruz. Allí comenzaría el amor de Juan por el fútbol. Jugó en el club local San Lorenzo, hasta que sugió a posibilidad de probarse en algunos equipos de Buenos Aires.

Juan Gauto

No al primero intento pero sí al segundo fue que el Globo le puso fichas. Así, con apenas 11 años, se fue a vivir a la pensión del club y entonces comenzaría su camino ascendente. Estuvo en las selecciones juveniles y, en 2022, finalmente debutó en Huracán.

En 2023 le llegó la posibilidad de jugar en Basel de Suiza, 24 partidos más tarde, continuó su carrera en La Coruña de España. Allí las cosas no salieron de la mejor manera y, antes de seguir perdiendo tiempo, Gauto tomó la decisión de volver al país: Platense lo esperaba con la inmejorable posibilidad de jugar la Copa Libertadores este año.