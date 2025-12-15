Jugó en River con Gallardo y Ortega, estuvo en la Sub-17, dejó el fútbol y encontró su verdadera pasión: la música

La carrera de Juan Ignacio Antonio, alias “Iñaki”, empezó rara, al revés, puede decirse. Un día se probó en la Comisión de Actividades Infantiles –más conocido por sus siglas CAI en el fútbol del interior- y Hugo Tocalli lo reclutó para la Sub 17 de la Selección Argentina.

De su Trelew natal debió viajar a Buenos Aires para compartir plantel en la juvenil de la albiceleste con Sergio “Kun” Agüero y Alejandro “Papu” Gómez, entre otros.

Luego del Sudamericano Sub 17, que se disputó en 2005 en Venezuela, a Antonio le esperaba algo más que un destino soñado: se probó en River y quedó. Entró en quinta división y todo fue muy rápido: al mes estaba en Reserva y enseguida saltó a Primera. Tenía 17 años y compartía cancha con Marcelo Gallardo y Ariel Ortega.

No se achicó: el título de “promesa” que le colocaron desde el primer momento no le dio miedo. Después de River le esperaba mucho más. Cruzó el charco y jugó en Ascoli, Sampdoria, Parma y Brescia. Pero las lesiones marcaron el ritmo de lo que vendría.

A los 27 años colgó los botines y apostó a su otra pasión y tal vez la definitiva: la música.

De la cancha al escenario

Antonio asegura que la música siempre estuvo presente en su vida, incluso llevaba la guitarra a los entrenamientos. Había establecido una banda, pero no podía dedicarle el tiempo ni la energía necesarias. Eso llegó con el retiro.

Juan Antonio, el exjugador que se dedicó a la música

El nombre de su banda es Francia 98 y remite de entrada a aquel Mundial que terminó en un mal recuerdo para la Argentina. Su estilo es bien rockero, del más puro y clásico.

“Crear canciones es lo que más me gusta hacer. Tocar en vivo y vivir el viaje. Con la banda estamos disfrutándolo, defendiendo, humildemente, la bandera de la historia del rock nacional. No buscamos hacer moda”, dijo el exjugador hace un tiempo en diálogo con La Nación.

Bajo el sello DBN Argentina, la banda grabó dos discos: La fábrica de canciones y Buenas decisiones. Semanas atrás presentaron el videoclip oficial de Avispero, el sencillo elegido para adelantar lo que será el tercer trabajo de estudio.