Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la F1

La atracción de los argentinos por la Fórmula 1 se multiplicó a grandes escalas en el último tiempo y tiene una justificación: Franco Colapinto. El joven revolucionó al deporte argentino con su llegada a la máxima competencia de automovilismo y se volvió una atracción verlo correr algunos domingos. Sin embargo, el próximo domingo, el nacido en Pilar no tendrá actividad.

Por qué Franco Colapinto no corre el próximo domingo

A pesar de que el futuro de Colapinto como piloto principal de Alpine sea un tema que lo rodea constantemente, el próximo domingo no tendrá actividad en Fórmula 1 porque no hay carrera estipulada por vacaciones. El calendario marca que volverá a las pistas el fin de semana del 31 de agosto en el Gran Premio de los Países Bajos.

Franco Colapinto está asegurado como piloto titular de Alpine hasta el final del campeonato de Fórmula 1, según el directivo de Renault en el país. (AP)

La última carrera de Franco fue en el GP de Hungría y terminó en el puesto 18.

El futuro de Franco Colapinto: ¿piloto principal o de reserva?

A pesar de los cuestionamientos, el bonaerense es joven y tiene un gran futuro por delante. Su talento lo hizo llegar al F1 a una corta edad y a pesar de que es verdad que su comienzo en Alpine no es el mejor, parecería ser que seguirá como mínimo hasta el final de temporada en la escudería. Pablo Sibilla, presidente de Renault Argentina, fue quien confirmó que el piloto argentino seguirá, por las palabras de Flavio Briatore: “Olvídense de las cinco carreras, ya está”, habría dicho.

Además, reveló que están pensando en un proyecto en el país: “Estamos analizando a ver si traemos la marca Alpine a Argentina. Todavía no lo puedo decir porque tenemos que hacer las cuentas a ver si nos cierran los números”, expresó según El Intransigente.