San Lorenzo busca encaminarse luego de una Copa de la Liga Profesional mala. Tras la renuncia de Marcelo Tinelli y el llamado a elecciones, empieza a dilucidarse el nuevo Ciclón. Matías Caruzzo será parte del Consejo de Fútbol.

El ex jugador formó parte del plante del Cuervo entre el 2015 y 2018. Jugó 118 partidos y anotó 8 goles. Fue campeón de la Supercopa 2018. Dejó un buen recuerdo en su paso por el club. Una vez retirado, se formó en Gestión Deportiva y fue llamado por la dirigencia para volver al Ciclón. Esta vez, como una de las personas que tome las decisiones deportivas.

Matías Caruzzo firmó su contrato con San Lorenzo como Coordinador del Fútbol Profesional. Foto: @RefuerzosCASLA

Esta tarde fue presentado oficialmente en las redes sociales de San Lorenzo. Llega para ser el Coordinador del Fútbol Profesional. Estará acompañado por Fernando Berón, que vuelve a su puesto de Coordinador del Fútbol Juvenil. Ambos estarán a cargo de la elección del próximo DT. Tras la salida de Pedro Troglio, nunca llegó un sucesor hasta el momento.

Los otros coordinadores que buscó San Lorenzo

Pablo Barrientos fue otra de las opciones de la dirigencia de San Lorenzo para que integre el Consejo de Fútbol. Foto: @TyCSports

El nombre de Matías Caruzzo no fue el primero en carpeta. Antes que el ex defensor, estuvo como plan A, Armando Mario Husillos. Pero el ex delantero, si bien al principio parecía que iba a aceptar, terminó decantándose por seguir trabajando en Europa. El otro apuntado fue otro ex jugador del Ciclón que dejó un buen recuerdo. Pablo Barrientos fue contactado, pero dijo que en este momento no estaba disponible.