Bolivia o Venezuela: quién clasifica al repechaje del Mundial 2026, según la IA

Llegó el día en que se terminan las Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial 2026 y si bien ya están definidos los clasificados directos que estarán presentes, queda definir quién será el representante de CONMEBOL en el repechaje. Venezuela (18 puntos) o Bolivia (17 puntos) son las dos opciones y se juegan todo desde las 20:30 hs.
Qué necesita Venezuela para clasificar al repechaje
La Vinotinto viene de perder 3 a 0 frente a la Selección Argentina, pero aún tiene muchas chances de poder estar presente en el repechaje que se jugará buscando los últimos cupos para la Copa del Mundo. Hoy recibe a Colombia y para confirmar su participación necesita que sé de una de las siguientes variables:
- Ganarle a Colombia
- Que Bolivia no le gane a Brasil
- Empatar y que Bolivia no gane
Qué necesita Bolivia para clasificar al repechaje
La Verde tiene el panorama más complicado, pero todavía tiene chances de llegar al repechaje. Recibe a Brasil en la altura y para arrebatarle el lugar a Venezuela, necesita que sé de alguna de las siguientes combinaciones:
- Ganarle a Brasil y que Venezuela no gane
- Empatar y que Venezuela pierda por 13 goles
Quién clasifica al repechaje, según la inteligencia artificial
Se le preguntó a ChatGPT, que espera de la jornada de Eliminatorias y quién terminará clasificando al repechaje para el Mundial 2026, y arriesgó los resultados de ambos partidos claves:
- Venezuela 1 - 1 Colombia
- Bolivia 0 - 2 Brasil
De esta manera, para la IA, Venezuela será el clasificado al repechaje de la Copa del Mundo en busca de su primera participación en un Mundial.