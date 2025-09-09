Bolivia o Venezuela: quién clasifica al repechaje del Mundial 2026, según la IA

Llegó el día en que se terminan las Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial 2026 y si bien ya están definidos los clasificados directos que estarán presentes, queda definir quién será el representante de CONMEBOL en el repechaje. Venezuela (18 puntos) o Bolivia (17 puntos) son las dos opciones y se juegan todo desde las 20:30 hs.

Qué necesita Venezuela para clasificar al repechaje

La Vinotinto viene de perder 3 a 0 frente a la Selección Argentina, pero aún tiene muchas chances de poder estar presente en el repechaje que se jugará buscando los últimos cupos para la Copa del Mundo. Hoy recibe a Colombia y para confirmar su participación necesita que sé de una de las siguientes variables:

Ganarle a Colombia

Que Bolivia no le gane a Brasil

Empatar y que Bolivia no gane

Fernando Batista, el entrenador argentino que busca llevar a su primera participación en el Mundial. (AP)

Qué necesita Bolivia para clasificar al repechaje

La Verde tiene el panorama más complicado, pero todavía tiene chances de llegar al repechaje. Recibe a Brasil en la altura y para arrebatarle el lugar a Venezuela, necesita que sé de alguna de las siguientes combinaciones:

Ganarle a Brasil y que Venezuela no gane

Empatar y que Venezuela pierda por 13 goles

Miguel Terceros, de la selección de Bolivia, festeja su tanto ante Chile en las eliminatorias mundialistas, el martes 10 de junio de 2025 en el Alto (AP Foto/Juan Karita)

Quién clasifica al repechaje, según la inteligencia artificial

Se le preguntó a ChatGPT, que espera de la jornada de Eliminatorias y quién terminará clasificando al repechaje para el Mundial 2026, y arriesgó los resultados de ambos partidos claves:

Venezuela 1 - 1 Colombia

Bolivia 0 - 2 Brasil

De esta manera, para la IA, Venezuela será el clasificado al repechaje de la Copa del Mundo en busca de su primera participación en un Mundial.