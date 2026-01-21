Deportes

Amistoso: San Martín empató 2 a 2 con Mitre

Con goles de Laureano Rodríguez y Nicolás “Chuny” Moreno, el equipo tucumano cerró otro ensayo de preparación.

Redacción Vía Tucumán

21 de enero de 2026,

Amistoso: San Martín empató 2 a 2 con Mitre
San Martín sigue sumando rodaje con un 2 a 2 ante Mitre.

San Martín sumó minutos de pretemporada con un amistoso intenso ante Club Mitre y cerró la jornada con un empate 2 a 2. Los goles del Santo fueron de Laureano Rodríguez y Nicolás “Chuny” Moreno, en un partido que también sirvió para probar variantes y repartir cargas.

Formación de San Martín

  • Nahuel Manganelli
  • Elías López
  • Nicolás Ferreyra
  • Guillermo Rodríguez
  • Nahuel Gallardo
  • Laureano Rodríguez
  • Agustín Graneros
  • Nicolás Castro
  • Lautaro Ovando
  • Nicolás “Chuny” Moreno
  • Aníbal Paz

Cambios

Ingresaron: Leonardo Monroy, Alan Cisneros, Octavio ZamoraSalieron: Nicolás Castro, Aníbal Paz, Laureano Rodríguez

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS