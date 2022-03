La provincia de Corrientes sufrió una de las peores catástrofes ambientales del país. Los incendios arrasaron con 1.042.512 hectáreas, el 12% del suelo correntino. En las últimas horas se localizó un nuevo incendio en el paraje Villanueva, ubicado en el departamento correntino de General Paz. Aseguraron que es una zona de difícil acceso para bomberos y brigadistas pero que el fuego “esta controlado”.

El incendió comenzó el pasado lunes, alrededor de las 9 de la mañana en el departamento de General Paz. En cuanto al manejo del fuego, Mercedes Pérez, propietaria de un campo en San Luis del Palmar, ubicado a pocos kilómetros del lugar, dijo que bomberos y brigadistas trabajan en el lugar para y que el fuego “esta controlado”.

“Llegaron más bomberos de Lomas de Vallejos y Caá Catí, además de maquinaria para hacer cortafuegos. Hay muchos animales y productores en esta zona que corren peligro. Contamos con dos aviones hidrantes en estos momentos, pero quizá se necesite más equipamiento si esto continúa”, dijo Pérez en diálogo con Radio Sudamericana.

La propietaria explicó que no hay viviendas cercas pero si animales autóctonos y lugareños. “El miércoles llegaron bomberos desde San Luis del Palmar también. Al corazón del fuego todavía no se pudo llegar, pero como no hay viento no está avanzando tan rápido”, aseguró.

Además Pérez se refirió a como inició el incendio. “El fuego fue provocado por el hombre, pero tampoco tenemos tanta información como para iniciar una denuncia. Es una zona de bañados y esteros, que está conectado con la zona que ya se había quemado en Caá Catí”, dijo la propietaria del campo.

Para finalizar intentó llevar tranquilidad a los lugareños y enfatizar en el tratamiento de las llamas. “En este momento el incendio está controlado, pero dependiendo de la cantidad de pasto seco en la zona puede volverse más o menos grave”, concluyó Mercedes Pérez.

Según un informe del Ministerio de Ambiente, Corrientes es la única provincia con fuego activo

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible publicó un informe sobre el manejo del fuego y los reportes de incendios producidos en el 2022. Según el documento, el único foco activo del país se encuentra en la provincia de Corrientes en el departamento de Caá Catí. Neuquén y Río Negro también presentan incendios pero están “contenidos”.

Por otra parte, el informe aclaró que “a través del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) el Gobierno nacional despliega recursos humanos, vehículos especiales, medios aéreos y equipos operativos como complemento a las estructuras jurisdiccionales de lucha contra el fuego”.

En cuanto a los fondos destinado al Servicio Nacional de Manejo del fuego, se estableció una nueva partida presupuestaria de $ 4.000 millones. Esto significaría que a 2022 manejarían un presupuesto de $6.700 millones. Además, se asignaron $ 50 millones adicionales al presupuesto de Parques Nacionales para el combate y prevención de incendios forestales.