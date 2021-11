Pedro Maidana, intendente de Santa Rosa una comuna vecina a la segunda ciudad de la provincia, Goya, pidió a sus vecinos extremar cuidados “porque tenemos circulación viral comunitaria de la Cepa Delta”. La afirmación del jefe comunal encendió las alarmas de las autoridades provinciales en salud pública. Todo, durante la ausencia del gobernador Gustavo Valdés quien se encuentra en Europa desde hace una semana en viaje de negocios, buscando inversiones para Corrientes.

Santa Rosa y Goya están al norte de la capital provincial, a unos 250 kilómetros y la segunda ciudad de la provincia atravesó al menos tres brotes importantes de Coronavirus en lo que va de la pandemia. Ahora, está marcada por la Cepa Delta.

No solamente Santa Rosa fue la que se puso en alerta, también lo hicieron los municipios de Saladas y Concepción, este último activó una serie de restricciones que tras conocerse fueron desautorizadas por el comité de crisis liderado por especialistas del ministerio de Salud Pública.

Ministro Cardozo

“Esto está dentro de un esquema todavía escaso, en cuanto a números. Lo que estamos viviendo es la transición de la variante Manaos a la Delta, que está ocurriendo en todo el país y, en este sentido, estamos viendo de qué manera incide en la cantidad de casos totales”, dijo el ministro de Salud Pública Ricardo Cardozo.

Respecto de Santa Rosa, el funcionario indicó: “Todavía no podemos decir que hay circulación comunitaria de la variante Delta, pero la población sí debe saber que más allá de los números y datos estadísticos, la variante Delta está empezando a incidir en el total de casos”.

Explicó que esta situación se da “porque hay personas que han viajado a lugares donde hay mayor circulación y se han contagiado”.

No obstante, dijo que “la situación epidemiológica general no amerita que haya algún cierre en particular, pero sí amerita que nos anticipemos a determinados eventos y que estemos atentos a los signos y a las alarmas epidemiológicas que puedan ocurrir como para tomar las medidas a tiempo”.

Vacunación

Para este viernes el ministerio de Salud Pública informó que inmunizará contra el Coronavirus en las tres localidades que están bajo el radar sanitario ante la presencia de la cepa Delta: Saladas, Concepción y Santa Rosa. En Goya también se vacuna desde el pasado martes hasta este último jueves.