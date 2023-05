Córdoba: padres tomaron un colegio a modo de reclamo por las malas condiciones del edificio

Familiares de alumnos tomaron la entrada del colegio Vicente Forestieri, ubicado en barrio Villa el Libertador. Los padres piden mayor seguridad en las inmediaciones del edificio y mejores condiciones en su infraestructura.

Desde este martes, los padres se encuentran en la entrada del colegio a modo de “protesta pacífica” para reclamar las condiciones en las que se encuentra la institución. Los maestros ya realizaron las quejas, pero no recibieron soluciones.

“Estamos reclamando por lo que es tema de infraestructura, ya que la gente que ingresa por el playón golpea a los niños, y por la inseguridad”, comentó una de las madres a Radio Universidad.

También, detalló que la escuela no tiene focos en las aulas, los sanitarios no funcionan y que también notaron la presencia de murciélagos dentro del edificio. A día de hoy, el colegio cuenta con alrededor de 350 alumnos.

“Hemos decidido hacer una toma pacifica, no estamos adentro, estamos afuera. Hay chicos que vienen temprano y no hay luces, se desbordan las cloacas, hay problemas de electricidad”, dijo un padre y luego sostuvo que en esas condiciones no se puede dar clases.

Toma en la Escuela Vicente Forestieri, de Villa El Libertador, luego de múltiples reclamos por falta de reparaciones. Foto: Pedro Castillo