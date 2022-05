Su beba se ahogaba con leche y llamó desesperada al 911, línea que del otro lado tenía a una efectiva policial, que fue quien la guió para poder salvarle la vida.

Todo el momento quedó registrado en un audio estremecedor, en el que una operadora fue pasando por teléfono los pasos a seguir para salvarle la vida a una bebé que se ahogaba en barrio Las Playas, de la ciudad de Córdoba.

La bebé se broncoaspiró con leche y su madre, desesperada, llamó al 911 y una oficial le indicó el procedimiento: ”Ponga la bebé en su brazo, boca abajo. Incline un poco la cabeza hacia abajo y dele pequeños golpecitos a la altura de los omóplatos”, comenzó.

“El móvil y la ambulancia ya están notificados. Yo necesito que usted se quede tranquila, me escuche, y no me corte. No le vuelva a dar el pecho por el momento, hasta que ella se recupere”, indicó la operadora.

Luego, dos móviles llegaron a la casa de la mujer y trasladaron junto a su hija hacia el Hospital Misericordia y este lunes el estado de salud de la bebé es bueno.