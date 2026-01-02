Verano en Córdoba: cuánto cuesta estacionar los vehículos al lado de los ríos

Comenzó el año y el tramo fuerte del verano en Córdoba, con enero que ya despliega su primer fin de semana del 2026. Entre los gastos a tener en cuenta por turistas y visitantes de los principales puntos de atracción de las sierras, figuran las tarifas para estacionamiento.

En muchos de estos lugares, lo que se cobra va de al mano también con los servicios y comodidades que puden ofrecer los balnearias. Por ejemplo asadores, baños, mesas, limpieza del predio y guardavidas.

Turismo en Villa Carlos Paz. (La Voz)

Un relevamiento de ElDoce.tv en las zonas más visitadas y con los ríos como principal atracción, arrojó precios que van de los cinco mil a los 10 mil pesos por el día.

Playas de Oro en Carlos Paz se llenó de turistas buscando sol y río en la Navidad. (Yanina Aguirre / La Voz)

LOS PRECIOS EN LOS PRINCIPALES LUGARES TURÍSTICOS