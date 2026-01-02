Verano en Córdoba: cuánto cuesta estacionar los vehículos al lado de los ríos

Comenzó el año y el tramo fuerte del verano en Córdoba, con enero que ya despliega su primer fin de semana del 2026. Entre los gastos a tener en cuenta por turistas y visitantes de los principales puntos de atracción de las sierras, figuran las tarifas para estacionamiento.
En muchos de estos lugares, lo que se cobra va de al mano también con los servicios y comodidades que puden ofrecer los balnearias. Por ejemplo asadores, baños, mesas, limpieza del predio y guardavidas.
Un relevamiento de ElDoce.tv en las zonas más visitadas y con los ríos como principal atracción, arrojó precios que van de los cinco mil a los 10 mil pesos por el día.
LOS PRECIOS EN LOS PRINCIPALES LUGARES TURÍSTICOS
- Tala Huasi: $10.000
- Mayú Sumaj: $10.000
- Cabalango: $10.000
- Cuesta Blanca: $10.000
- San Antonio de Arredondo: $8.000
- Villa Carlos Paz (Playas de Oro, Sol y Río y El Fantasio): $5.000
- Anisacate: $10.000
- La Bolsa: $10.000
- Villa Los Aromos: $10.000
- La Serranita: $10.000
- La Paisanita: $10.000
- Agua de Oro: $10.000
- Almafuerte: $6.000
- Mina Clavero: $8.000
- Villa Cura Brochero: $8.000
- Nono: entre $6.000 y $10.000, según sean balnearios municipales o privados.
- Santa Rosa de Calamuchita: $5.000
- Villa San Isidro: $10.000