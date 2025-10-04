¿Desmedido?: confirmaron el gasto turístico en la ciudad de Córdoba en lo que va de 2025

Desde la Municipalidad compartieron con orgullo que el turismo en la Capital incrementó la ocupación hotelera en septiembre. En un contexto de bajo movimiento nacional, también confirmaron el gasto turístico en la ciudad de Córdoba en lo que va de 2025.

El gasto turístico en la ciudad de Córdoba en lo que va de 2025

El Observatorio de Turismo de la Municipalidad de Córdoba proyectó que este año se superará el millón de personas alojadas en los hoteles de la ciudad. A su vez, comunicó que, en lo que va de este período anual, el gasto turístico ronda los 150 mil millones de pesos.

Córdoba mostró todo su potencial, con conectividad, cultura, gastronomía, festivales y propuestas innovadoras.

“En el noveno mes del 2025, el promedio de ocupación alcanzó el 58,6 por ciento, considerando el alojamiento en hoteles de uno a cinco estrellas, apart hotel y hostels”, anunció la Municipalidad. El punto más alto se registró en la hotelería de tres estrellas, que alcanzó el 73,5 por ciento de su capacidad con 78.699 personas.

El crecimiento de 11 puntos surge en comparación al mismo período del 2024. “Nuestra ciudad continúa consolidándose como uno de los destinos más atractivos e importantes del país durante todo el año”, expresó el secretario de Gobierno, Rodrigo Fernández.

Por qué Córdoba registró un incremento en la ocupación hotelera

Entre los motivos que explican esta tendencia y crecimiento, los especialistas ponderaron acciones de promoción como la presencia en la Feria Internacional de Turismo y en sitios de gran exposición como la Fiesta de la Vendimia en Mendoza.

Por otro lado, los festivales de Cosquín, Villa María, Jesús María, Colectividades de Alta Gracia, Agroactiva, entre muchos otros, fueron invitaciones atractivas para el público nacional e internacional. “Otro factor relevante del turismo en la capital es la variada oferta de eventos musicales, deportivos y culturales”, concluyó la Municipalidad.