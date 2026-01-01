Cuántas personas visitarán Córdoba entre Año Nuevo y el primer fin de semana de 2026

El final de diciembre y los primeros días del 2026 dejarán números positivos para el turismo cordobés, ya que entre ocupación, reservas y las proyecciones, más de 500 mil personas visitarán la provincia.

“Los números son más que positivos. Después de un diciembre histórico este movimiento incesante que vemos por las rutas de la provincia nos entusiasman muchísimo”, resaltó Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo.

Turistas en la Costa del Lago de Villa Carlos Paz (La Voz)

Destacó además que el comportamiento de “escapadas” y las estadías promedio de entre 3 y 5 días serán la constante para este verano cordobés. “El recambio es dinámico y el turista -no solo en Córdoba sino en el mundo- se moviliza hoy con reserva o sin. Sobre esto último, influyen cuestiones como el clima, la posibilidad de conseguir promociones y/o ofertas en el mismo mostrador donde van a alojarse”, añadió el funcionario.

Intenso movimiento turístico en Córdoba en el comienzo de 2026.

OCUPACIÓN EN CÓRDOBA EN CADA PUNTO TURÍSTICO

Según el Departamento de Estadísticas de la Agencia Córdoba Turismo, Villa Carlos Paz tuvo una ocupacion para Año Nuevo del 85%; y de cara al fin de semana tiene un 47% de reservas, con hoteles superiores -en algunos casos- al 95%, La Falda (Año Nuevo 100% y finde próximo 65%). La localidad de Nono, un 80% y un 64% de cara al sábado y domingo; Villa las Rosas al 92% y 55%.

Playas de Oro en Carlos Paz se llenó de turistas buscando sol y río en la Navidad. (Yanina Aguirre / La Voz)

En Santa Rosa de Calamuchita, la estadía para Año Nuevo alcanzó el 80% y sábado y domingo es del 65%, en tanto que Villa General Belgrano registró un 80% de ocupación. Por otra parte -tanto Miramar como Balnearia- superaron el 90% de ocupación en sus alojamientos, y cuentan con un 75% de reservas.

Programa Voces que Suman, Repensar el Turismo. Conducido por Daniel Alonso. Invitados: Darío Capitani y Guillermo Cristiani, en piso, y Nina Mulhall y Gonzalo Romero, por zoom. (Nicolás Bravo / La Voz)

“No tenemos dudas que esta temporada será superior a la anterior y que Córdoba será la provincia más elegida de todo el país en este verano 2026 que ya empezó con todo en diciembre”, aseguró Capitani.

En su mayoría, los turistas y visitantes provienen principalmente de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Entre Ríos; y en menor medida del norte y sur del país.