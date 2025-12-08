Córdoba registró una importante ocupación turística en el último fin de semana largo de 2025

El último fin de semana largo de 2025, por el feriado de este lunes 8 de diciembre, generó un movimiento turístico importante en las sierras cordobesas, aunque –y como se preveía– de notoria menor magnitud que el anterior, hace apenas dos semanas en noviembre pasado.

Villa Carlos Paz vive un fin de semana a pleno: la mayor plaza hotelera de Córdoba superó el 95% de ocupación

Entre los operadores turísticos se sabía que la cercanía entre ambos “findes” largos haría que uno funcionara mejor que el otro. Pero además el de fines de noviembre era “extralargo” por el viernes “no laborable” agregado y el clima fue más favorable que en este, con lluvias y alertas meteorológicas.

De cualquier modo, en los valles turísticos se percibió entre este sábado y este lunes una actividad claramente superior a la de un fin de semana normal de diciembre, tanto en demanda de alojamiento como en gastronomía y otros servicios.

(Gentileza: Agencia Córdoba Turismo)

Desde la Agencia Córdoba Turismo (ACT), su titular Darío Capitani calificó como “positivo” el último fin de semana largo del año. “Registramos buena ocupación en distintos puntos turísticos como Punilla, Calamuchita, Traslasierra y Ansenuza. Calculamos unos 180 mil turistas, que dejaron alrededor de 22 mil millones de pesos como impacto económico”, detalló.

Vale recordar que el de noviembre resultó el tercer fin de semana largo de mayor actividad turística de este año, detrás de los de Carnaval y de Semana Santa. Y con unas 320 mil personas vacacionaron en esta provincia en esos cuatro días.

LOS LUGARES CON MÁS VISITANTES EN CÓRDOBA

Villa General Belgrano estuvo al 65 por ciento de su capacidad de alojamiento disponible, Potrero de Garay al 62%, La Falda al 75% y Villa Carlos Paz en un 68% promedio, según los datos relevados.

Así esperan los cordobeses que se encienda en tradicional arbolito del Faro del Bicentenario. (Javier Ferreyra / La Voz)

Miramar de Ansenuza ocupó en un 78% sus hoteles y cabañas, La Cumbre rondó en el 48% y Río Ceballos en un 65%“.

Córdoba capital, según el mismo relevamiento oficial, promedió una ocupación de su hoteleria del 52%. A nivel nacional en el último fin de semana largo del año viajaron casi 1,4 millones de turistas que gastaron $250.000 millones



