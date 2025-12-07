Feriado en Córdoba: cómo funcionarán los servicios el lunes 8 de diciembre

La Municipalidad de Córdoba confirmó el esquema de funcionamiento de los principales servicios que regirá durante el feriado del lunes 8 de diciembre. Conocer estos detalles resulta esencial para planificar cualquier actividad en la ciudad durante esta fecha.

Cómo funcionarán los servicios el lunes 8 de diciembre

De acuerdo a la Municipalidad, el sistema de transporte urbano operará con la frecuencia correspondiente a los días domingo. Esto implica que los tiempos de espera entre colectivos serán más prolongados. Por ello, se recomienda a la población salir con suficiente margen si necesitan utilizar este servicio. En lo que respecta a la circulación vehicular, se anunció que el Estacionamiento Medido Municipal y el Estacionamiento Controlado estarán liberados durante toda la jornada. Los conductores, sin embargo, deben siempre respetar las zonas permitidas para aparcar sus vehículos.

Como sucede habitualmente en las fechas festivas, las sedes administrativas de la Municipalidad permanecerán cerradas. Esto afecta el funcionamiento del Palacio 6 de Julio y también de los Centros de Participación Comunal (CPC). Todas las dependencias municipales seguirán este esquema. La atención se retomará normalmente a partir del martes siguiente.

Otro sector que interrumpirá sus actividades es el de las verificaciones vehiculares. Las plantas de Inspección Técnica Vehicular (ITV) no brindarán servicio. Los turnos solicitados para esos días deberán ser reprogramados oportunamente.

No todos los servicios esenciales sufrirán modificaciones o reducciones. La recolección de residuos domiciliarios, por ejemplo, mantendrá su esquema normal y regular en todos los barrios. Este es uno de los pocos aspectos que no se altera por la conmemoración. Asimismo, los cementerios municipales conservarán su horario de funcionamiento habitual para recibir visitantes. Tanto San Jerónimo como San Vicente abrirán sus puertas entre las 8 y las 18.