Vecinos de Sierras Chicas en contra del aumento de peajes: “Ya no se puede pagar y nos impide ir a Córdoba”

El Ente Regulador de los Servicios Públicos (Ersep) aprobó el aumento en los peajes en Córdoba y adelantó la tarifa que, en principio, estaba aprobada para abril. Es así que, a partir del 1 de marzo, los automovilistas pagarán 800 pesos por pasada.

La Resolución General Nº11 y Anexo dispuso que el 1 de marzo el peaje sufra un aumento del 40 por ciento y se actualice a 700 pesos. En abril, el monto crecía a 800. Sin embargo, Ersep autorizó un adelanto del incremento y esta última actualización impactará a partir del próximo viernes.

En este sentido, los vecinos de Sierras Chicas y localidades aledañas a la ciudad de Córdoba sufrirán un fuerte golpe en sus bolsillos. Es que, aquellos que viajen dos veces por día a la capital, cinco días a la semana, tendrán que contar con 32.000 pesos para peajes.

VECINOS DE SIERRAS CHICAS PIDEN TARIFAS DIFERENCIADAS

Ante este escenario, vecinos de Sierras Chicas se manifestarán en el peaje de la ruta E-53 para pedir tarifas diferenciadas y que se retiren las cabinas instaladas en la variante de Juárez Celman.

Construyen nueva estación de peaje en la ruta que une la E53 con Juarez Celman ( Ramiro Pereyra /La Voz) Foto: Ramiro Pereyra

Angela Alessio, vecina autoconvocada de Sierras Chicas, habló con Vía Córdoba y explicó: “Es una situación muy incómoda, el peaje de la E-53 nunca quisimos que se instale. Hemos pedido su eliminación y una tarifa diferenciada, pero nunca tuvimos apoyo municipal ni respuestas de Camino de las Sierras”.

La mujer detalló que la mayoría de los vecinos del sector viajan diariamente a la capital y la suba los impacta de lleno. “Los aumentos excesivos han provocado un malestar porque es imposible pagar un peaje a 800 pesos. Además, sabemos que aumentará a mil pesos”, señaló.

Y agregó: “Es un aumento salvaje. Uno circula cinco kilómetros y tiene que pagar un impuesto, está mal ubicado, no debería estar ahí. Es un reclamo histórico el que llevamos, pero ahora ya no se puede pagar y te impide ir a Córdoba”.

MANIFESTACIÓN EN LOS PEAJES DE CÓRDOBA

Ante estos reclamos, los vecinos se concentrarán en el peaje de la ruta E53. La medida de fuerza se llevará a cabo de 9 a 21 horas, donde los manifestantes juntarán firmas en un petitorio que se presentará a Caminos de las Sierras.

Vecinos se manifestarán en la cabina de peaje de ruta E53.

“Queremos una tarifa diferenciada en función a la cantidad de kilómetros que vivís a la estación de peajes. Además, que no se construyan las nuevas cabinas, porque tenemos que tener la opción de no pagar por circular, como lo dispone la Constitución Nacional”, dijo Alessio y advirtió: “Si no tenemos respuesta favorable, las manifestaciones tomarán temperatura”.