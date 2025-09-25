Vacunación gratuita para mascotas: cuándo y dónde se realizan en Córdoba

En el marco del Día Mundial de la Rabia, que se conmemora cada 28 de septiembre, el Ministerio de Salud puso en marcha la séptima edición de vacunación gratuita para perros y gatos. La campaña se realizará en distintos puntos de la ciudad.

Cuándo y dónde es la vacunación gratuita para mascotas en Córdoba

Las acciones comenzaron esta semana en el Parque del Chateau, donde se atenderá hasta el viernes 26 de 9 a 13. Luego, la campaña continuará del 1 al 3 de octubre en el Parque de las Tejas, en el mismo horario.

Además de la vacuna, se entregarán antiparasitarios internos de amplio espectro para perros y gatos. Las autoridades recordaron que las mascotas deben asistir con las medidas de seguridad correspondientes: collar, correa, jaula transportadora y, en el caso de especies potencialmente peligrosas, bozal.

El Instituto de Zoonosis ofrece durante todo el año un puesto fijo de vacunación gratuita. El servicio funciona de lunes a viernes de 8 a 15 y los sábados de 8 a 13, en Santiago Cáceres 1885, en barrio Cáceres.