La Municipalidad de Córdoba confirmó que a lo largo de septiembre aplicará de forma gratuita vacunas antirrábicas para mascotas. El programa se divide en dos etapas, que harán énfasis en diferentes espacios de la ciudad para obtener el mayor alcance posible.

La Municipalidad de Córdoba confirmó vacunas antirrábicas gratuitas para mascotas en septiembre

A través de la Secretaría de Salud y el Programa de Zoonosis, se puso en marcha el cronograma de vacunación antirrábica gratuita y obligatoria para perros y gatos. La iniciativa recorrerá centros vecinales y polideportivos de toda la Capital.

Vacunación antirrábica gratuita en Córdoba.

La vacuna antirrábica es una herramienta de prevención segura y eficaz que protege a los animales contra el virus de la rabia. Cuida la salud de los animales, interrumpe el ciclo de transmisión del virus y protege también a las personas y evita que la enfermedad circule en la comunidad.

Córdoba: qué llevar para que mi mascota reciba la vacunas antirrábica gratuita

La vacunación será en todos los espacios desde las 9.30 hasta las 12.30, por orden de llegada. La dosis está destinada para perros y gatos desde los 3 meses de edad y debe repetirse anualmente para garantizar su efectividad.

Según notificaron desde el Palacio 6 de Julio, los gatos deben asistir dentro de una bolsa de red, bolso o canil. Mientras que, los perros con collar, correa y en el caso de ser peligrosos, con bozal.

El Cronograma de vacunación antirrábica gratuita en Córdoba

Lunes 8 : Centro Vecinal Parque Don Bosco (Ardizzone 7.006).

Martes 9: Polideportivo Social Müller (Antonio Machado 622).

Miércoles 10 : Polideportivo Villa Aspacia (Riga 4.340).

Jueves 11 : Centro Vecinal Barrio San Ignacio (La Rioja 5.318).

Viernes 12 : Polideportivo Social Villa Claudina y Centro Vecinal Palmar (Gob. Núñez 5.413).

Lunes 15: Centro Vecinal Ampliación Palmar (Francisco Charlevoix esq. Rafael Alcaraz).

Miércoles 17: Centro Vecinal Barrio Parque Montecristo (Correa de Saa esq. Ortiz Montiel).

Jueves 18: Centro Vecinal Barrio Alejandro Carbo (Vaquerías esq. Virgen de Fátima).

Los centros vecinales, clubes u organizaciones sociales que deseen contar con un operativo de vacunación antirrábica pueden solicitarlo completando el siguiente formulario.