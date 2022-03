El Ministerio de Salud de Córdoba anunció la posibilidad de que viajeros puedan aplicarse una dosis extraordinaria de la vacuna contra el Covid-19. La misma está destinada a quienes tienen planificado visitar cualquier país en el que no esté autorizada la fórmula que ya se aplicaron.

“Cabe mencionar que la aplicación de esta dosis no responde a criterios médicos o sanitarios, sino que busca que aquellas personas que deben viajar puedan cumplimentar los requisitos exigidos por el país de destino. En este sentido, se remarca que si no fuera por la circunstancia especial del viaje no se debe aplicar una nueva dosis”, señalaron las autoridades sanitarias.

En esa misma línea, explicaron que no importa el motivo del viaje. En tanto, aclararon que la aplicación de estas dosis “está sujeta a haber cumplido con un intervalo mínimo de cuatro semanas desde la aplicación de la última dosis”.

Requisitos para acceder a la dosis extraordinaria de la vacuna contra el Covid-19

Pasajes del viaje (excluyente).

Fotocopia de DNI.

Descargar el consentimiento informado y llevarlo impreso; firmado y completo con letra clara y legible.

“Los solicitantes serán responsables de dicho requerimiento y de la veracidad de los datos consignados, junto con la documentación presentada, a los fines de obtener esta dosis extraordinaria”, señalaron desde Salud. Para más información sobre esta dosis extraordinaria y el plan de vacunación Covid-19 de la provincia, acceder al sitio oficial.